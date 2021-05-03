英國哈里王子上月回到英國出席祖父菲臘親王的葬禮後，周日晚出席美國洛杉磯一場慈善抗疫演唱會，是他自祖父葬禮、以及奧花雲費專訪播出後首次公開露面，但夫人梅根沒有出席。哈里表揚前線醫護的貢獻，呼籲美國民眾「以同情心超越自我」，獲得熱烈鼓掌。

他指：「我們一定要以同情心超越自我，為了那些我們認識以及不認識的人，我們要激勵全人類，並確保沒有任何人或社區被遺下。」

慈善抗疫演唱會旨在推廣全球公平分配疫苗，出席名人包括樂壇天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、Selena Gomez、男星班亞弗力（Ben Affleck）等。

哈里發言說：「今晚是為在這裏的你們慶祝，前線注射疫苗人員，全球數以百萬名前線英雄。你去年勇敢地戰鬥及捍衞我們所有人，你服務及犧牲，令自己身處險境，但同時勇敢地了解代價，我們欠你難以置信的感激之情，謝謝。」

另外他也推廣公平分配疫苗的訊息，「疫苗須分配到世界所有人手上，在世界每個角落都獲公平分配之前，我們無法安心或真正康復。在我們面前的任務，是我們不能承受失敗，這是今晚想表達的。病毒無法國界，獲得疫苗不應由地理決定，它應是所有人的基本權利，而這是我們的出發點」。

演唱會將於周六在各平台播出，其間鼓勵捐款，幫助實現為全球2,700萬名醫護接種疫苗的目標。

英國《每日郵報》

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