羅馬鬥獸場重鋪地台料後年完工

意大利政府周日公佈，著名景點羅馬鬥獸場（Colosseum）重鋪中央表演區地台的計劃，涉及3,000平方米的新地台板，預計耗資1,850萬歐元（約1.73億港元），於2023年完工。未來讓遊客感受約2000年前角鬥士競技時踏足的場地。

羅馬鬥獸場建於古羅馬時期，看台可容納至少5萬名觀眾。19世紀的考古學家為了探究表演區下面的情況，拆除了當時的大部分地板，把在表演前安置動物和角鬥士的地下室曝露於陽光下。

新工程將透過安裝數以百計木條，重鋪3,000平方米的新地板。而地板可以旋轉和收起，讓自然光射入地下室。

孟加拉超載快艇撞運砂船26死

孟加拉中部周一發生撞船事故，一艘超載快艇在博多河（Padma river）撞上一艘運砂船之後沉沒，造成至少26人死亡，包括3名兒童及22男1女的成年人。當地政府已勒令調查事件，並要求調查委員會3天內提交報告。

事發海域屬孟加拉中部馬達里布爾縣（Madaripur），位處首都達卡以南逾50公里。當地官員透露，快艇載着逾30名乘客，在撞上運砂船後沉沒，船身斷成兩截。逾百當地村民從河中將5人救起並送院，包括3名兒童。救援人員仍在搜索數名失蹤者。

警方透露，上月因應疫情實施封城，水路公共交通服務暫停營運，故快艇載客本身已是違反了政府規定。孟加拉上月亦發生沉船悲劇，一艘載有50人的渡輪與貨船相撞後沉沒，至少26人喪生。

韓再有慰安婦去世 在世僅剩14人

南韓救助慰安婦團體「正義記憶連帶」周一表示，居住首爾的尹姓慰安婦周日（2日）晚上10時許離世，令南韓登記在冊的慰安婦倖存者僅剩14人。

尹婦1929年在忠清北道出生，13歲時目睹日軍對祖父施暴時反抗，遭日軍擄走。她在日本下關紡織廠工作3年左右，被帶到廣島當慰安婦。尹婦在南韓解放後回到釜山，1993年被登記在南韓慰安婦受害人名冊，並定期參加集會要求解決日軍慰安婦問題。

「正義記憶連帶」將根據遺屬意願不公開舉行葬禮。女性家庭部長官鄭英愛致函表示哀悼。

英國廣播公司／路透社／韓聯社

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