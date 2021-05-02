伊朗外長扎里夫抱怨軍方干預外交的的錄音外洩，言論遭最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）譴責為「鑄成大錯」。

全長數小時的私人錄音一周前由國外傳媒公開。扎里夫在錄音中說：「（伊朗）伊斯蘭共和國受軍事領域支配。我為軍事領域犧牲外交，而非軍事領域為外交服務。」

扎里夫在錄音中提到已故將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）影響力之大，說，：「（伊朗）伊斯蘭共和國受軍事領域支配。我為軍事領域犧牲外交，而非軍事領域為外交服務。」

蘇萊曼尼是伊朗革命衞隊旗下聖城軍（Quds Force）指揮官，是伊朗政權實質「第二把交椅」，在伊朗備受尊重。他去年在鄰國伊拉克遭遇美國空襲喪命。

錄音外洩碰巧在敏感時間外洩。伊朗6月舉行總統大選，而伊朗人員也在奧地利維也納與列強談判恢復核協議。保守派政治人物和傳媒為此抨擊扎里夫。

扎里夫在Instagram「懺悔」：「我的評論不會削弱烈士蘇萊曼尼的地位和不可替代的角色……鍾愛偉大烈士蘇萊曼尼少將及其家屬，尤其是他勇敢的女兒杰納布（Zeinab）的人，他們的真誠感情受到傷害。對於杰納布，我跟對自己的孩子一樣看重她。」他表示：「如果我知道發言當中有一字一句會對外公開，我就不會這麼說……我已原諒我認為指控我的所有人…我希望偉大的伊朗人民、所有喜愛（蘇萊曼尼）的人，尤其是仁慈的蘇萊曼尼家族，也能夠原諒我。」

伊朗最高領袖哈梅內伊在周日播出的電視講話中，不點名批評扎里夫及其言論「令人遺憾和震驚」。哈梅內伊指錄音中的一些說法只是重複伊朗敵人的言論，又說「世上沒有國家的外交政策由外交部制訂」，外交機構只是高層決定的執行者。

近期有傳屬溫和派的扎里夫可能在大選挑戰強硬派，惟哈梅內伊發聲譴責後，他是否「仍有運行」令人懷疑，事緣候選人須經憲法監委員會篩選。憲法監護委員會由6名烏理瑪（伊斯蘭教神學者或神職人員）和6名律師組成，集行政、立法、司法職責於一身，掌握駁回伊斯蘭議會法案、審查選舉候選人和解釋憲法這三大關鍵權力，在伊朗國內有相當大的影響力。

美聯社／法新社

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