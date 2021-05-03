印尼海軍潛艇「南加拉號」（KRI Nanggala-402）上月底在峇里島附近失事，艦上53人全部罹難。印尼海軍發言人維佐約諾（Julius Widjojono）前天確認，中國將派出3艘船隻協助打撈「南加拉號」，並調查意外原因。中國專家稱，中方藉此有機會研究印尼一帶海域的海事軍用地理，亦可在救援方面擴大國際影響力。

印尼軍方已確認「南加拉號」殘骸所在位置，但尚未開始打撈。維佐約諾表示，中方3艘船分別是遠洋打撈救生艦「永興島863號」、遠洋拖船「南拖185號」及深海科學調查船「探索二號」，料未來數天抵達峇里島外海，與美國、馬來西亞、新加坡等國的救援艦隊合作。

印度：中使館提出願協助 中國卻稱應邀參與

今次是中國的潛艇救援船首次用於國際打撈任務。維佐約諾續稱，中方今次派船參與打撈及搜救，是因為中國駐印尼大使館在潛艇失事後向印尼表示願意提供援助；但根據中國國防部發言人任國強稱，中方是應印尼政府請求派船協助。

中國解放軍2003年發生嚴重潛艇意外，常規動力潛艇「361號」在渤海與黃海交界水域沉沒，引致船上70人死亡，中方此後成立自家打撈船隊。中國軍事評論員宋忠平指，參與具高挑戰性的任務有助解放軍累積寶貴經驗，這次任務亦讓解放軍有機會研究海床地形，形容對中國是好事。

中國官媒《環球時報》引述匿名中國潛艦專家亦有類近見解，並視參與救援可同時擴大國際影響力。

中央社/中國國防部網站

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）