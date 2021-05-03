美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》訪問，表示中國最近在海外變得更具侵略性，行徑越趨敵對，有能力破壞及挑戰世界秩序。布林肯強調美國並非要控制中國，但有必要維護秩序，又認為中國志在成為主導世界的國家。

周日播出的節目中，談及中國近期屢次派戰機擾台，國家主席習近平上周五亦為三艘主戰艦艇舉行入列南海艦隊儀式。被問到華府會否與北京走向軍事衝突，布林肯表示：「不論是達到那種地步或朝着那個方向發展，都是極度違反中國和美國的利益。」但他同時指出：「中國過去幾年來在國內表現得更為打壓，國外更具侵略性，這是事實。」

主持提到中國竊取美國的商業機密及知識產權，導致美國損失數千億美元。布林肯回應稱，拜登政府「切實關注」此事。但布林肯強調，正聯合志同道合和同樣不滿中國的國家，確保與北京對話更有效和有力。

布林肯︰中國要成為世界主導的國家

布林肯在專訪表示：「中國是世界上在軍事、經濟、外交上有能力破壞和挑戰秩序的一個國家，但我們十分著重和維護這個以規則為基礎的秩序。我希望十分清晰表明，這亦是十分重要，我們的目標並非旨在控制中國，只是要維護秩序。任何人對這秩序構成挑戰，我們都會挺身而出捍衞它。」

被問到中國的態度和目標，布林肯表示，從未見過中國在軍事上如此過份自信和具侵略性，並指他們過去數年來看到中國對內打壓，對外侵略，強調這是事實。他認為，中國如今相信她可以、應該、將會成為世界主導的國家。

今次訪問亦提到新疆維吾爾族人權問題，布林肯表示，美國已清晰表明新疆過百萬維族人被種族滅絕，又指見不到北京所講的恐怖主義威脅，「並不是來自100萬人」。

布林肯亦為美軍撤出阿富汗辯解，被問到一旦出現最壞情況，美國支持的阿富汗政權被塔利班打倒。他表示，拜登為所有可能發生的事態做好準備，強調美軍已駐紥阿富汗20年，撤軍不等於撤離阿富汗，美國大使館將提供經濟發展和人道支援。

世界新聞自由日 批中國墨西哥等施壓傳媒

另外，5月3日是世界新聞自由日，布林肯亦發聲明關注部分國家壓迫傳媒、囚禁甚至殺害記者的情況，點名批評中國、墨西哥和阿富汗等，形容當今記者權利的前景令人痛心。

布林肯強調，資訊與知識是強大工具，將之與大眾連結的核心就是自由獨立的傳媒，從而讓廣大民眾作出明智決定，對政府官員問責。但當前疫情令專制政府有藉口加強向傳媒施壓，布林肯強調正是身處惡劣環境，行使言論自由也更為重要，這樣是能讓大眾警覺政府貪污濫權。

路透社／哥倫比亞廣播公司

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