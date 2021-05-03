英國埃塞克斯郡一名41歲女子去年產前檢查時，被發現體內的胎兒有脊柱裂（spina bifida）問題，有機會導致孩子終生癱瘓和失禁。30名醫護人員之後替她進行一項創先河的手術，讓胎兒仍在母親子宮內時便接受手術治療，再縫合子宮繼續懷胎。該女子於懷胎23周時接受手術，在第36周剖腹生產，而孩子現已6周大，健康正常。

珀塞爾（Helena Purcell）與丈夫伊恩（Ian）本身育有3歲兒子路卡（Luca），之後經過7次人工受孕後再懷下女兒米拉（Mila），名字是西班牙語「奇蹟」的縮寫，正好反映她還未出生已經歷的不凡遭遇。

英每年千分之一嬰兒有脊柱裂

珀塞爾去年11月22日前往羅姆福德（Romford）的醫院接受產前檢查，她當時懷胎20周，但醫護人員在進行超聲波檢查時突然停下來。珀塞爾憶述：「我知道出事了。我問一切還好嗎，她說：『等我一會——我需要檢查。』」她之後被告知，胎兒有脊柱裂問題。

英國每年每1,000名嬰兒當中，就有一人患有脊柱裂。脊柱裂是神經管未順利閉合，導致神經受損，可能會導致腿癱瘓、大小便失禁，在某些情況下還包括腦受損。珀塞爾說：「她的脊椎發生病變——它是半開，神經被擠出來。我停不了眼淚，我很傷心，當我懷有路卡時有了解過（這個病），而我們知道對她生活會有多大影響。因為人工受孕的經歷，我無法終止懷孕，她已是一名奇蹟般的孩子。」

一般出生後才做手術 卻往往太遲

當發現嬰兒有脊柱裂，醫護人員一般會在嬰兒出生後短時間內做手術去閉合脊椎，但通常都會太遲。醫護人員今次提出另一種建議，提前至胎兒仍在母體內時便施手術。珀塞爾亦同意接受這項開創先河的手術。

珀塞爾去年12月8日做手術，手術過程4小時，由30人的醫療團隊負責，手術順利完成，她留院至12月23日出院。至3月19日，珀塞爾在懷孕第36周零5天剖腹生產，米拉重6磅4安士。醫生觀察數天後，確認米拉身體正常，但現在仍要定期回醫院覆診。

米拉現在已經6星期大，珀塞爾說：「經歷過所有事情，我很高興米拉最終能夠出世，很健康。我認為英國國民保健服務（NHS）的醫護是英雄，他們所做的手術難以置信。如果不是他們，米拉會癱瘓，我很感恩她有這個（健康生活的）機會。」

英國《每日郵報》

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