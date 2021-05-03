上月宣佈競選加州州長的美國變性女星詹納（Caitlyn Jenner）表示，由男子變性為女性的運動員，不應參加女性體育比賽，並解釋這牽涉到公平的問題。

詹納曾獲1976年奧運男子十項全能金牌，2015年出櫃宣佈是跨性別女性。現年71歲的她上周六外出溜狗，被美國網媒記者突擊訪問時表示：「這是有關公平的問題，這就是我為何反對生理上是男性的跨性別者參加學校女子體育項目。這真的不公平，我們要保護學校女子運動員。」

雖然總統拜登上任後簽署行政命令，准許自認為女性的跨性別人士參加女性體育比賽，但目前禁止變性運動員參加學校運動比賽，在美國各州並不罕見。由共和黨主導的佛羅里達州眾議院上周通過一項法案，禁止變性為女性的運動員參加校際體育項目。至於其他州份，例如西維珍尼亞州、阿拉巴馬州、阿肯色州、田納西州和密西西比州亦已通過類似法案。南達科他州州長則頒下行政命令，亦有其他州份正考慮立法。

詹納事後在社交網分享訪問片段並重申：「我沒有料到周六早上買咖啡時被問到這問題，但我很清楚自己的立場。這是公平的問題，我們要保護校內的女性體育項目。」

英國天空新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）