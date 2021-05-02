印度疫情持續惡化，昨宣佈單日新增39.2萬宗確診，較前一日40萬宗稍為回落，再多3,689人病歿，破單日死亡人數新高，累計21.5萬人死亡。首都新德里第二度延長封城一周至本月10日。

醫院氧氣耗盡12死

印度每日確診數字連續10日突破30萬宗，多國施以援手提供氧氣及其他醫療裝備協助抗疫，但當地醫療資源仍告急，德里一間醫院前日因耗盡氧氣導致12名患者死亡。德里首席部長基裡瓦爾透露，當地每日需要976噸氧氣，聯邦政府配給當地的氧氣應有490噸，但上周五僅收到312噸。新德里最高法院稱，如果未有將應有配給的氧氣送到醫院，會懲罰涉事政府官員。

另外，來自10個國家級實驗室的政府專家小組INSACOG，在病毒樣本發現一些帶有特殊突變變種病毒，可避過引起人體免疫反應。病毒學家賈米爾稱，研究人員尚未在實驗室培養病毒檢測，故目前未能確定這種變種病毒是否擴散或具危險性，需要密切監察，惟他無交代有否在其他病毒株發現類似突變。

INSACOG的科學家透露，早在3月初就警告過印度官員，國內出現一種傳染性更強的新變種病毒。其中一位科學家更稱，警告傳達給直接向總理莫迪滙報的一位高級官員，但聯邦政府無實施更強的限制措施阻止病毒擴散，更在多數人無戴口罩的情況下，數以百萬計民眾參加宗教節日活動、總理莫迪、印度人民黨和反對派舉行的政治集會。

路透社