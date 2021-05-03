美國紐約的亞裔人士遇襲事件持續發生，在剛過去周末再有兩名亞裔人士受襲，分別是15歲少年和52歲婦人，前者遭5名童黨圍毆，目前留院治療；後者則在鐵路站遇襲，險被陌生人推落路軌。

警方發言人交代案情，並指相關案件已經由仇恨罪案的專責小組接手跟進。皇后區一名15歲亞裔少年，當天大約下午3時坐在街上時，遭為數5人的童黨以ching chong（美國人對華裔歧視稱呼）稱呼，並夾雜粗口問他：「你在看甚麼？ching chong。」

該名少年站起來叫對方不要打擾，卻遭對方用拳頭毆打他的頭部。少年事後被送院，情況穩定。警方表示，其中3名施襲者已被捕，年齡介乎14歲至18歲，另外兩人仍在逃。他們被控傷人和不當騷擾，稍後可能被加控仇恨犯罪。

幸途人出手幫助 華裔婦免被推落路軌

同日下午3時25分，在百老匯的鐵路站發生另一宗襲擊案。警方指，一名52歲華裔婦人被陌生女子兩度推向路軌，所幸有善心途人伸出幫助，受害人才免於墮進路軌。警方表示，疑犯事後逃離地鐵站，由於受害人英語水平有限，無法確定疑犯曾說過甚麼。

報道指，為控制仇恨犯罪持續增加的趨勢，紐約警方最近擴充偏見犯罪部門的規模，增加美籍亞裔警員的人手。

美國《紐約郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）