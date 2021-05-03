英國倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）宣佈，計劃向從倫敦以外入城的汽車，徵收每天3.5英鎊（約37.5港元）入城費，以補貼倫敦交通局開支，同時亦可減輕市內汽車流量。保守黨倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）警告，入城費措施恐致26億英鎊（約279億港元）經濟損失，並使4萬個職位流失，承諾只要當選市長便會廢除徵費。

新徵費正式名稱為「大倫敦邊界徵費」，任何非倫敦居民駕車進入大倫敦範圍，便需繳付3.5英鎊，每次付款有效期為一天。倫敦交通局估計措施實行後，平日進出大倫敦的車次可減少10%至15%。簡世德形容，市政府希望藉徵費懲罰那些不使用公共交通工具的人，並強調倫敦交通局收入遭疫情重創。

現時倫敦已設有多項交通徵費，其中俗稱「塞車費」的電子道路徵費在2019至2020年度由11.5英鎊（約123港元）增至15英鎊（約161港元），加幅達三成，為交通局帶來1.62億英鎊（約17.4億港元）收入。

保守黨市長候選人：倘當選將廢徵費

保守黨批評新措施將打擊倫敦經濟，並影響在倫敦外圍居住、但在倫敦市內工作的數百萬人口。貝利指出，倫敦早前受疫情打擊，目前正在復蘇階段，不應再開徵新稅打擊經濟，批評簡世德建議的新稅項將妨礙倫敦與其他地區的商業往來，亦累及通勤和探親人士。

貝利形容倫敦的範圍不止限於市中心，而倫敦之所以偉大，也是建基於各個市郊地區的居民和商業活動，市郊地區卻在倫敦市政府沒有代表。他承諾只要在本周四的市長選舉中當選，便會廢除汽車入城費，讓倫敦有新開始。

多個政黨的市長候選人同樣反對徵費，其中右翼「光復黨」（Reclaim Party）候選人、獲前脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）支持的福克斯（Laurence Fox）表示，倫敦各項交通徵費長久以來對居民造成不必要負擔，一旦他當選將廢除入城費和碳排放徵費，以鼓勵人們前往倫敦。

英國《每日電訊報》

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