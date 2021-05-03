微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達（Melinda）周一宣佈結束27年婚姻關係。

65歲的蓋次與現年56歲的梅琳達在Twitter發表聯合聲明，表示經過深思熟慮，在夫妻關係上付出過一番努力後，大家決定結束婚姻。他們說夫妻倆養育了三位了不起的孩子，所創立基金在全球各地讓人們過健康而收穫豐富的生活。「我們繼續對該使命有共同信念，會繼續一起在基金會合作，但不再相信可在生命下一階段以夫妻方式生活下去」。

曾膺全球首富多年的蓋茨，1994年與與梅琳達結婚，太太在結識蓋茨前已經是微軟高層。兩人婚後育有兩女一子。根據《福布斯》富豪榜，蓋茨目前身家約1,300億美元（10,140億港元）。

共同創立慈善基金會

蓋茨夫婦最為人所熟悉是在2000年成立「比爾及梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），是號稱全球最大的私人慈善基金，所持資產價值468億美元（3,650億港元）。

基金主要協助窮國應付醫療及發展問題，目標是改善世界衞生、推動第三世界發展和美國教育，對窮人來說是個福音。基金會亦與國際扶輪（Rotary International）共同研究對抗小兒麻痹症。富可敵國的蓋茨曾表明，無意利用家財建立家族王國，反而是將身家捐出來做善事，他與老友股神畢菲特（Warren Buffett）一同游說其他富豪捐身家行善。

基金會2017年參與創立「流行病防範創新聯盟」（CEPI），致力研究防範傳染病的疫苗。去年爆發Covid-19疫情後，CEPI參與領導國際疫苗開發計劃「COVAX」，確保疫苗研製成功並獲授權使用後，全世界能夠迅速、公平地獲得疫苗。

蓋茨夫婦離婚後，基金會的未來惹人關注。

美國CNBC／全國廣播公司／《蘋果》資料室

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