（北美通訊）美國紐約州長科莫（Andrew M. Cuomo）周一宣佈，紐約州大部份場所，將在5月19日起重新開放；其中，因爆發疫情而停止深宵服務近一年的紐約市地鐵（NYC Subway），亦將於本月17日起，重新恢復24小時運作。

紐約市去年成為全球疫情重災區，向來24小時運作的紐約市地鐵，去年5月6日起停止深夜服務，在每日凌晨1點至5點間停運，以清潔和消毒車廂。直到今年2月，地鐵清潔時間已縮短至凌晨2點至凌晨4點，為恢復24小時運作作準備。地鐵運營者大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority）周一表示，恢復24小時運作後，當局仍然會在營運時間內，繼續徹底地消毒地鐵車廂。

科莫指，由於疫情已大幅改善，州內所有餐廳、辦公室、商店、劇院、博物館、髮型屋、遊樂場、體育館和健身中心，將於本月19日解除室內人數限制，同時解除餐廳和酒吧的宵禁令；這是自去年實施防疫措施以來，紐約州首次取消室內人數限制。

不過，商户仍需遵守保持6呎社交距離限制，「假如所有人都能出示完整的疫苗接種證明，或檢測呈陰性的病毒測試報告，則無須遵守6呎距離規定。」科莫指，餐廳可以在桌與桌之間加設阻隔，而不用遵守6呎距離限制。科莫續說，「對於已接種疫苗的人，生活應該回復正常，新措施亦可鼓勵人們接種疫苗。」

《紐約時報》報道，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）上周擅自公開表示，紐約市計劃在7月解封後，惹來科莫不滿，因此他決定加速重啟紐約州，務求超越政敵白思豪的解封日期。

截至周日，紐約州在過去兩周的單日平均新增病例，已下跌超過40％。截至週一，州內超過三分一人口已完成疫苗接種。但專家警告，紐約市疫苗接種速度已經放慢、變種病毒擴散等因素，意味疫情還沒結束。

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