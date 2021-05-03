莫迪政府應對疫情不力，被視為拖累今次選舉表現的主要原因。泰米爾納德邦的法院上周批評，由執政黨控制的選舉委員會容許在疫情爆發期間進行競選活動，直指選委會要疫情第二波負責，官員甚至應被控謀殺。

印度在3月底開始每日新增個案上十萬宗，4月21日開始更是以每天30萬宗的速度增加，嚴重衝擊當地醫療體系，氧氣供應不足。

印度SARS-CoV-2遺傳學聯盟（INSACOG）早於3月向政府警告，新型、更具傳染性的變種病毒在全國散播，惟政府沒有採取任何大規模的措施限制病毒傳播。

英國倫敦衞生與熱帶醫學院病毒學教授羅伊（Polly Roy）上周便指出，印度極度密集的人口，加上政府對於選舉、宗教集會的寬鬆規則，引致疫情爆發。

英將再供印千部呼吸機

英國政府前天承諾將會向印度提供額外1,000部呼吸機，英國上周已向印度提供200部呼吸機、495部製氧機及三個大型製氧設備。英國首相約翰遜今天將與莫迪視像通話，討論進一步合作。另外，南韓將派四架包機從印度撤僑。

不過，向印度政府提供建議的專家團隊指出，當地的單日新增確診個案可能在5月3日至5日見頂，較原先預期為早。

美聯社/路透社