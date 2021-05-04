美國一名持械男子周一企圖衝入位於維珍尼亞州的中央情報局（CIA）總部，遭到聯邦調查局（FBI）探員開槍擊中，之後受傷送院。據悉該男子已非首次企圖硬闖，他在大閘位置與警員對峙多個小時，一直拒絕離開，懷疑有精神問題。

全國廣播公司（NBC）引述兩名執法人員指，肇事男子在當地時間傍晚6時左右企圖駛入總部，而他並沒有進內許可，於是遭到看守閘門的多名持槍警衞阻止。該男子一直拒絕離開，多名中情局保安人員之後曾經嘗試跟他對話，但未能勸喻對方離開。

局方人員決定拖走汽車，該男子突然落車拔槍，被在場的FBI探員開槍擊中受傷。報道引述執法人員消息指，男子一度聲稱有爆炸品，但未經證實。據指該男子過去多次企圖闖入中情局，懷疑有精神問題。

現場記者：總部跟大閘相距遠 閘外有警員把守

FBI聲明指，疑犯當時「手持武器從車輛走出來」，被探員開槍擊中後受傷，然後送院，局方已就事件展開調查。中情局發言人指，「正處理一宗發生在總部正門大閘外的保安相關事宜」，總部安全不受影響。

身在現場的NBC記者指，總部大樓與前門大閘相距一段很遠的距離，大閘外屬於總部安全範圍的位置有眾多警員駐守。中情局總部的保安一直受質疑，過往曾有兇徒在總部正門外殺害兩名中情局人員。

美國全國廣播公司

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