蓋茨與梅琳達結婚27年後宣佈離婚，二人這些年來常以夫妻檔出現，共同經營以兩人命名的慈善基金，但表面平靜的婚姻不時有暗湧。梅琳達在兩年前出版的自傳中，曾自爆2013年一度跟蓋茨就基金會的年度公開信爭執，梅琳達亦曾抱怨蓋茨一天要工作16小時，只有很少時間陪伴家人。

蓋茨妥協 兩年後成功聯名

梅琳達向來對私生活低調，但她2019年與蓋茨銀婚時曾著書《The Moment of Lift》，並接受訪問罕有披露與蓋茨的婚姻點滴。她在書中透露2013年與蓋茨討論該年「比爾及梅琳達蓋茨基金會」周年公開信期間，她要求與蓋茨聯名撰寫，兩人一度吵了起來。最終蓋茨妥協，讓梅琳達自行署名寫其中一篇與避孕有關的文章，周年公開信本身則繼續由蓋茨署名。

此後兩年蓋茨逐步讓梅琳達在基金會周年公開信參與更多，2014年梅琳達和蓋茨分別就「窒礙窮人的迷思」為題撰文。2015年的周年公開信最終由蓋茨和梅琳達聯名，不再分開。

梅琳達憶述此事時，坦言蓋茨需要學習「變得更公平」，她則要學習如何爭取。

蓋茨工時長難陪家人 梅琳達曾抱怨要送女返學

梅琳達銀婚時同樣提到與蓋茨維繫婚姻的困難，指丈夫工時極長，因此較少陪伴家人，又透露二人結婚前已討論應否還要結婚，蓋茨當年甚至思考能否平衡工作與家庭生活。兩人亦曾為家務有不同意見，例如梅琳達誕下長女珍妮弗（Jennifer Gates）後，早年一直由她駕車送女兒上幼稚園，直至一次向蓋茨抱怨後，蓋茨才每周幫忙駕車接送女兒兩次。

多年來梅琳達亦有作其他嘗試，試圖走出蓋茨的影子，例如2015年自行成立投資公司「Pivotal Ventures」，專門服務女性和家庭客源，她亦多次在facebook提倡女性權益。梅琳達去年也另外成立基金，向有意從政的女性提供資助，以鼓勵女性參政。

路透社/Inc.網站

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