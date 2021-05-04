菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）周一在Twitter向中國發炮，夾雜粗口要求中國「滾蛋」，使南海主權爭端口水戰又一次升溫。但菲律賓總統杜特爾特同日便180度改變態度，再次向中國國家主席習近平示好求和，稱菲律賓人「很餓、要填飽肚子」，希望雙方不要爭執。一眾官員的矛盾表現被當地學者狠批猶如鬧劇和馬戲團。

外長隨即推文「向王毅道歉」

杜特爾特表態後，洛欽周二上午在Twitter發文道歉，但強調致歉只針對中國外長王毅個人，而不是對中國。洛欽在推文表示，如果王毅有追蹤Twitter，「我很抱歉傷害了他（王毅）的感受」（ I’m sorry for hurting his feelings, but his alone）。

杜特爾特周一晚上表示已跟習近平通電話：「我對他說，『我知道按照你的說法，那（南海島嶼）是你的，我聽過多次了。但你也應該聽過我們的人民很餓，你也不是不知道。請讓我們的漁民平靜地捉魚吧』。」杜特爾特又向習近平稱，菲律賓沒有理由與中國紛爭，「假如有（紛爭）的話，找我，我們馬上談談解決方法」。

菲律賓軍方早前報告指，多達220艘中國船隻在南海牛軛礁（Julian Felipe Reef）一帶聚集，而且並非正在捕魚，促成杜特爾特與習近平的對話。菲律賓主張牛軛礁位於其專屬經濟區範圍內。但杜特爾特稱，即使菲律賓與中國存在爭端，亦不代表要表現無禮，又感謝中國在菲投資和協助菲國抗疫。

學者斥政府內部無共識 製造混亂

杜特爾特對中國的軟弱立場多次被國內批評，質疑他未有要求聯合國施壓中國遵守2016年南海仲裁結果，放棄「九段線」的領海主張。菲律賓德拉薩大學國際研究系教授德卡斯特羅（Renato De Castro）表示，菲律賓政府對中國的擴張行為沒有連貫策略或共識，「國防部認為中國是挑戰和競爭對手，總統府卻認為中國沒錯、是菲律賓的好朋友」，最終只會造成混亂，令政府看來群龍無首，「我們在展示一場鬧劇、一場國家級的馬戲團」。

德卡斯特羅續指，外長洛欽的表態和政府的外交抗議都必須有行動支持，而最佳行動會是菲律賓政府就此尋求跟盟友和安全夥伴合作，這樣才能逼使中國正視菲律賓的要求，否則便只能一如現在，嘗試以譁眾取寵的聲明吸引注意，「但在一天完結以後，這些東西（誇張聲明）便變得不再重要了」。

中國外交部發言人汪文斌周二下午回應，宣稱黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域，中方敦促菲律賓確實尊重中國的主權和管轄權，停止採取導致局勢複雜化的舉動。

他又指搞「麥克風外交」無法改變事實，只能破壞互信，希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份。

中國控制的黃岩島（Scarborough Shoal）是南海最豐饒的漁場之一，中菲都聲稱擁有主權，是兩國關係緊張的導火線。3月有數百艘中國船出現在菲律賓專屬經濟海域後，北京又一再拒絕馬尼拉提出中方船隻離開的要求，雙方緊張態勢升高。

菲律賓《每日詢問者報》/菲律賓ABS-CBN電視台

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