菲律賓外交部長洛欽(Teodoro Locsin)周一在Twitter向中國發炮,夾雜粗口要求中國「滾蛋」,使南海主權爭端口水戰又一次升溫。但菲律賓總統杜特爾特同日便180度改變態度,再次向中國國家主席習近平示好求和,稱菲律賓人「很餓、要填飽肚子」,希望雙方不要爭執。一眾官員的矛盾表現被當地學者狠批猶如鬧劇和馬戲團。

外長隨即推文「向王毅道歉」

杜特爾特表態後,洛欽周二上午在Twitter發文道歉,但強調致歉只針對中國外長王毅個人,而不是對中國。洛欽在推文表示,如果王毅有追蹤Twitter,「我很抱歉傷害了他(王毅)的感受」( I’m sorry for hurting his feelings, but his alone)。

杜特爾特周一晚上表示已跟習近平通電話:「我對他說,『我知道按照你的說法,那(南海島嶼)是你的,我聽過多次了。但你也應該聽過我們的人民很餓,你也不是不知道。請讓我們的漁民平靜地捉魚吧』。」杜特爾特又向習近平稱,菲律賓沒有理由與中國紛爭,「假如有(紛爭)的話,找我,我們馬上談談解決方法」。

菲律賓軍方早前報告指,多達220艘中國船隻在南海牛軛礁(Julian Felipe Reef)一帶聚集,而且並非正在捕魚,促成杜特爾特與習近平的對話。菲律賓主張牛軛礁位於其專屬經濟區範圍內。但杜特爾特稱,即使菲律賓與中國存在爭端,亦不代表要表現無禮,又感謝中國在菲投資和協助菲國抗疫。

學者斥政府內部無共識 製造混亂

杜特爾特對中國的軟弱立場多次被國內批評,質疑他未有要求聯合國施壓中國遵守2016年南海仲裁結果,放棄「九段線」的領海主張。菲律賓德拉薩大學國際研究系教授德卡斯特羅(Renato De Castro)表示,菲律賓政府對中國的擴張行為沒有連貫策略或共識,「國防部認為中國是挑戰和競爭對手,總統府卻認為中國沒錯、是菲律賓的好朋友」,最終只會造成混亂,令政府看來群龍無首,「我們在展示一場鬧劇、一場國家級的馬戲團」。

德卡斯特羅續指,外長洛欽的表態和政府的外交抗議都必須有行動支持,而最佳行動會是菲律賓政府就此尋求跟盟友和安全夥伴合作,這樣才能逼使中國正視菲律賓的要求,否則便只能一如現在,嘗試以譁眾取寵的聲明吸引注意,「但在一天完結以後,這些東西(誇張聲明)便變得不再重要了」。

中國外交部發言人汪文斌周二下午回應,宣稱黃岩島是中國領土,附近海域是中國管轄海域,中方敦促菲律賓確實尊重中國的主權和管轄權,停止採取導致局勢複雜化的舉動。

他又指搞「麥克風外交」無法改變事實,只能破壞互信,希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份。

中國控制的黃岩島(Scarborough Shoal)是南海最豐饒的漁場之一,中菲都聲稱擁有主權,是兩國關係緊張的導火線。3月有數百艘中國船出現在菲律賓專屬經濟海域後,北京又一再拒絕馬尼拉提出中方船隻離開的要求,雙方緊張態勢升高。

菲律賓《每日詢問者報》/菲律賓ABS-CBN電視台

