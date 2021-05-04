美國《紐約時報》周一引述聯邦政府官員報道，美國食物及藥物管理局（FDA）準備下周初批准12至15歲青少年接種輝瑞／BioNTech疫苗。

輝瑞和BioNTech上月已申請批准12至15歲青少年接種其疫苗。輝瑞在3月時亦表示，臨床測試已證實其疫苗安全、有效，且能讓12到15歲接種者產生抗體。

其他美國藥廠包括Moderna及強生亦準備向當局申請批准讓12至18歲人士接種各自研發的疫苗，Moderna的試驗數據料可在短期內公布。而輝瑞和Moderna也正對6個月大到11歲的孩童進行疫苗注射試驗，希望能在明年初讓11歲以下兒童也接種。

歐洲料下月公佈是否批准青少年接種輝瑞疫苗

另外，歐洲藥物管理局（EMA）周一表示，已開始評估將美國輝瑞／BioNTech疫苗接種群組擴大至12至15歲青少年，預計在6月公佈決定。

EMA將加快評估數據，包括一項正在進行中的12歲以下大規模臨床研究結果，以決定是否建議擴展。除非需要補充資料，否則預定6月公佈決定。

當EMA做出決定後，將通知歐盟委員會以正式發佈適用27個成員國。給孩童注射疫苗被視為接下來邁向群體免疫及結束疫情的關鍵階段。

路透社／中央社

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