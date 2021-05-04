墨西哥首都墨西哥城周一晚發生架空鐵路橋倒塌意外，有列車在橋上行駛時倒塌到地面，造成至少20死，包括多名兒童，另有約70人受傷，其中49名傷者需要送院救治。

出事的架空鐵路橋是屬於墨西哥城鐵路12號線的其中一段，倒塌的建築物波及下面行車道的多輛汽車，並有最少2卡車廂懸吊在受損的架空橋。緊急救援隊伍及消防員在殘骸中尋找生還者，又爬梯進入車廂。

不過，救援工作一度暫停，墨西哥城市長希恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）解釋列車出事後變得十分脆弱，當局之後安排起重機到場，用作穩定列車，才能繼續救援工作。她其後向記者表示，懷疑慘劇跟架空橋的一道橫樑有關，強調必須查明肇因及釐清責任。

架空橋至今建築已近10年，當時墨西哥城仍是由外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）擔任市長。埃布拉德在Twitter寫道：「今天鐵路發生的是一場可怕的悲劇，我對受害者及其家人表達支持。當然需要調查及尋找責任，我重申，我隨時可以當局在必要時提供幫助。」

路透社

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