在印度新一波疫情中，每天有數十萬計人染疫，民眾更質疑實際染疫及死亡數字遠高於官方公佈，女記者乘尾班機逃離印度後曾細說2月起在政府粉飾太平下，「生活如常」埋下地獄伏線（詳見另文）。悲傷憤怒的印度民眾紛紛指摘總理莫迪（Narendra Modi）抗疫無能，在社交網求床位、求氧氣等求助之餘，也大力批評政府，政府卻向Twitter、Facebook等社交網龍頭施壓，刪除批評莫迪和政府的言論。有業界人士表示，在新法例實施之下，社交網似乎只能屈從政府，幸法院守住防線促政府聆聽民意。最高法院表明︰「讓我們聆聽他們的聲音。如果任何公民因為需要病床或氧氣而受到騷擾，我們會視之為藐視法庭。」

名為「網絡資本」（Network Capital）的Facebook商業專頁，擁有6.7萬名成員，多數是專業人士，平時主要提供就業職位、高等教育等資訊，但最近有大量與之無關的帖文出現，都是尋求醫院床位、氧氣和藥物等，當中不少都迅速獲得援手。

社交網成求助曙光 也是發洩不滿渠道

在水深火熱的疫情中，這些社交平台就是數以百萬印度人的希望所在，民眾紛紛到Twitter 、Facebook、WhatsApp、Instagram 或LinkedIn求助。寶萊塢明星、體育名人、企業家等等名人，都利用自己賬戶廣受網民追蹤之便幫忙發聲，亦有人熱心地支援確診患者，為他們提供飯菜、清潔家居或照顧寵物，有非牟利組織在LinkedIn發起籌款活動。

社交網上也充斥着與疫情有關的可怕照片和憤怒言論，批評執政印度人民黨抗疫不力，令第二波疫情一發不可收拾，不少網民都使用熱話標籤表達不滿，例如#ResignModi（莫迪辭職）、#SuperSpreaderModi（超級傳播者莫迪）、#WhoFailedIndia（誰負了印度）等等。

莫迪政府迫社交網刪帖 難息民間憤怒

印度政府最近實行新例，如果社交網公司拒絕刪除「有爭議」的帖文，便要負上刑責。政府上月就要求Twitter刪除多個有關疫情的帖文，部份內容涉及批評莫迪抗疫不力。政府電子及資訊科技部上周承認，曾要求多個社交網刪除大約100則帖文，宣稱因為散播虛假及誤導資訊，以及製造恐慌。但民眾不信納，批評政府只關心形象，而非致力抗疫。

事實稽查網站「Alt News」共同創辦人辛哈（Pratik Sinha）直言不相信政府解釋，「疫情時社交網有數以十萬計的虛假新聞帖文，為何只刪這100則，其他的卻可繼續發佈？被刪除的帖文很多都是評論形式，並沒有虛假資訊在內」。而反對黨政客質疑莫迪准許公眾聚集的帖文，也同樣遭到刪除。

為祖父尋找氧氣也被捕 最高法院籲聆聽不滿

Twitter刪帖事件發生後數天，北方邦（Uttar Pradesh）警方突然刑事起訴26歲男子亞達夫（Shashank Yadav），只因他在Twitter發帖為病危的祖父尋求氧氣樽，於是被指散播有關氧氣供應的誤導資訊。不過，最高法院上周五呼籲各邦政府，不要針對在社交網表達不滿的民眾。最高法院指出︰「讓我們聆聽他們的聲音。如果任何公民因為需要病床或氧氣而受到騷擾，我們會視之為藐視法庭。」

科技網站MediaNama創辦人帕瓦（Nikhil Pahwa）形容Twitter這次配合政府刪帖的行動有如言論審查。法律界人士認為，這是因為政府實施了新法例管制大型科技公司，一旦不從，可能要承擔法律責任，公司員工有被拘捕的風險。

Facebook周三亦封鎖帶有標籤#ResignModi（莫迪辭職）的帖文，維持數小時，其後解釋只是出錯，並非政府要求他們刪除，而相關帖文其後亦已被恢復。Google則表示未收到政府刪帖要求。

印度市場大 科網公司料難抵抗施壓

印度是大型科網公司的重要市場，Facebook在當地擁有4億用戶，是最多用戶的國家；雖然Twitter未公佈數據，但有報道指印度亦是該公司最大市場之一。為了繼續經營，科網公司在未來若遭印度政府施壓禁制言論，將令它們十分為難，專家預期公司除了服從，便別無選擇。

不過，印度裔的Google行政總裁皮查（Sundar Pichai）抱持樂觀態度，「我認為印度的優勢之一是根深蒂固的民主傳統，固有言論自由，也容許多元觀點。過去我們能夠與世界各地的政府進行建設性的合作，我們在印度也會繼續這樣。」

美國有線新聞網絡

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