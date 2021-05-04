七大工業國集團（G7）外長會議在英國倫敦展開，東道主英國外相藍韜文（Dominic Raab）接受日本放送協會（NHK）訪問，談及中國問題，呼籲北京作為國際社會領導的一員，需要在海事和人權等議題上履行其責任。

藍韜文在訪問表示，中國問題是今次G7會議一大討論重心，商討G7成員國如何在氣候變化等多個重要議題上跟中國進行建設性對話。但與此同時他強調各國需要在多方面向中國作出明確表態，包括保護經濟利益、支持基於國際規則的體系、尊重海事規則和新疆維吾爾人權。

另外，藍韜文跟日本外相茂木敏充會晤時提到，日本是英國的夥伴，並稱兩國近期已經簽署貿易協定，又在安全合作上有所進展。茂木敏充則歡迎英方將在今年內安排伊利沙伯女皇號航母戰鬥群前往日本和印太地區，展示英方支持印太地區穩定的承諾。

英日加共同關注香港局勢

雙方亦對中國試圖單方面改變區內水域現狀表達嚴重關切，例如中方實施海警法，以授權其海警船在北京所認為領土的水域向外國船隻開火。二人也嚴重關切香港局勢及中國涉嫌侵犯新疆維吾爾人人權等。

而茂木敏充與加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）會晤時，也同意加強合作以維持印太地區自由開放，同時對香港局勢發展、新疆維吾爾人人權以及緬甸軍政府打壓示威等表達關注。

日本放送協會／共同社／路透社

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