在全球傳媒業陷於寒冬之際，加拿大媒體《Capital Daily》摒棄讀者較多的全國市場，改為專注地方新聞，成功殺出一條血路。金主計劃按相同模式，聘請250名記者在兩年內成立50間媒體，為行業帶來曙光。

新營運模式由科技企業家威爾金森（Andrew Wilkinson）推動，他前年聘用一名記者在家鄉卑詩省維多利亞每日向訂閱者發送簡報，並在facebook和Google買廣告。一年後，《Capital Daily》已有逾4萬讀者，模式更由晨早簡報發展成詳細的調查報道，至今已能賺錢和持續營運。

《Capital Daily》母公司Overstory Media Group行政總裁穆罕默德（Farhan Mohamed）有意在全國複製該模式，放眼於未來30至40年，認為地方新聞市場長期被低估，媒體應提供與讀者較貼身的資訊。他又稱，「你常聽到新聞業有人願意少賺一點做喜歡的事，但這是崩壞了的制度」，希望未來創立的地區媒體都能財政獨立地運作。

英國《衞報》

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