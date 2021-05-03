根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.53億、死亡人數超過320萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,244萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.7萬。印度確診人數超過1,992萬，死亡人數超過21.8萬。巴西確診人數超過1,475萬，死亡人數超過40.7萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、羅馬尼亞、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

印押後考試讓實習醫護上前線抗疫

印度連續12日單日新症過30萬宗，累計確診逼近2,000萬宗。嚴峻疫情令醫療系統超負荷，當局周一押後實習醫生和護士考試，讓他們上前線協助抗疫。

衞生部周一宣佈的唯一好消息，是周一的檢測確診率自上月中以來首次下跌。

根據印度政府顧問的模型推算，確診數字會在周三見頂，較早前預測早了幾天，原因是病毒傳播得比預期快。

至今至少11邦下禁足令，但總理莫迪政府為保經濟而堅拒宣佈全國封鎖，備受抨擊。傳染病專家慕克吉（Bhramar Mukherjee）認為，只有全國禁足，並宣佈進入醫療緊急狀態，方能應付目前醫療系統不勝負荷問題。

路透社

杜特爾特接種國藥疫苗

菲律賓總統杜特爾特周一晚接種第一劑中國國藥疫苗。

菲律賓前總統特別助理、參議員克里斯托弗·吳（Christopher Go）在facebook上傳片段，顯示衞生部長杜凱（Francisco Duque）為杜特爾特接種疫苗。現年76歲的杜特爾特說「感覺不錯」。

菲律賓近期疫情快速反彈，截至周一累計確診病例已超過106萬。該國3月1日正式啟動疫苗接種計劃，已授權使用多國疫苗，但不包括國藥。菲律賓總統發言人解釋，食物及藥物管理局2月批准1萬劑國藥疫苗作「恩恤接種」，杜特爾特獲發許可證。他的保安團隊亦已接種國藥疫苗。

克里斯托弗·吳說，杜特爾特希望以身作則，鼓勵公眾打針。

德新社

約翰遜：或6月21日廢除1米社交距離

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一表示，從6月21日起，英格蘭地區的1米社交距離「很有可能」廢除，且從5月17日起，部份海外旅遊可能恢復。

隨着疫苗接種計劃逐漸推展，英國的疫情逐漸緩和。根據最新數據，英國已有3,460萬人接種第一劑疫苗，並有1540萬人完成接種，約佔所有成人的30％。

約翰遜透露，從5月17日可能會開放部份海外旅遊，但他仍強調必須小心為上。 他同時表示，從6月21日起，現行的1米社交距離規定「很有可能」廢除。

約翰遜表示，隨着情況續有進展，保持社交距離政策很可能在英格蘭地區進入解封路線圖最後階段時廢除。他說：「我想，在6月21日，我們可以說目前的1米社交距離很可能廢除。不過，這仍要看數據，還要看疫情發展。」

英國目前仍禁止海外旅遊，但隨着封城措施逐步解禁，政府將引入紅綠燈系統，把各國疫情依程度區分為紅、黃、綠3個等級。

民眾前往綠燈國家旅遊後，返回英格蘭將不再要隔離，但仍要篩檢。黃燈國家則是仍須隔離。紅燈國家僅限英國與愛爾蘭籍旅客入境，而且回國後必須在政府指定旅館隔離。

不過約翰遜也對想四處旅遊的民眾潑冷水，表示若開放太多綠燈，會導致「疾病湧入」。他說：「從5月17日將會開放部份旅遊，但我不認為這個國家的人民，會希望看到疾病湧入。至少我絕對不想看到，因此我們將會非常嚴格，必須非常小心。」

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）和英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）據稱也認為綠燈國家應該「越少越好」。逾60位跨黨派議員甚至呼籲政府不應在5月中旬之後解除旅遊禁令。他們表示，在4月20日聽取專家意見顯示，若來自紅燈、黃燈、綠燈國家的旅客在機場接觸，機場將會成為病毒溫床。

中央社

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