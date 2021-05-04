梅琳達曾是蓋茨的下屬，成為富豪之妻後，跟丈夫一樣投身慈善事業。

梅林達在美國德州達拉斯出生長大，大學讀電腦和經濟，1987年取得杜克大學商管碩士學位，同年加入微軟，出任過多個管理職位，領導開發多款多媒體產品，包括旅遊網Expedia、百科全書Encarta等。

梅琳達在微軟另一「成就」，當然是找到個好丈夫蓋茨。她2015年接受成功女性故事網站AOL Makers訪問時透露，對蓋茨並非一見鍾情，蓋次第一次約他出街時她更拒絕。她說，1987年她剛加入微軟任產品經理時，蓋次約她，問：「我想我們可兩星期後一起出街。」梅琳達答道：「兩星期後？我真不知道兩周後我在做甚麼……我認為你不夠主動。」吃了檸檬的蓋茨沒有死心，一小時後打電話給梅琳達，說：「這樣夠主動了嗎？」梅琳達終被打動，開始拍拖。

梅琳達和蓋茨蜜運七年後，1994年結婚，梅琳達兩年後辭職，除了要照顧剛出生的大女，還因為要全身投入慈善事業，包括她和蓋茨共創的基金會。

美國《時代》周刊2005年選出蓋茨、梅琳達，以及愛爾蘭樂隊U2主音Bono為「風雲人物」，表揚他們「熱衷做好事，重塑政治、重整公義，令仁慈變得更機智、希望變得更有策略，激發我們其他人效發」。

股神畢菲特曾在《財富》雜誌訪問中談及老友蓋茨的家庭生活，說他很尊重梅琳達，亦十分重視她的意見。梅琳達對丈夫及他的工作都很了解，兩人簡直是天作之合。

美國廣播公司／《蘋果》資料室

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