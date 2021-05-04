蘋果最近推出iOS 14.5系統更新，新增「應用程式追蹤透明度」 （App Tracking Transparency）功能，讓用戶自行選擇是否容許應用程式追蹤資料作廣告用途。不過最新功能惹來Facebook反對，認為會影響其廣告業務，故以訊息通知iPhone用戶，指容許Facebook追蹤資料，將「能協助」維持免費服務。有分析解讀，此舉或許是Facebook暗示日後會收費。

Facebook一直反對蘋果的新私隱政策，認為很多用戶會選舉關閉追蹤功能，從而損害其廣告業務。Facebook及Instagram應用程式向已更新iOS 14.5的iPhone用戶，彈出訊息通知，同時藉機說服用戶開啟追蹤功能。研究員索爾塔尼（Ashkan Soltani）在社交網Twitter分享截圖，指這些訊息通知上面分別寫着「幫助Facebook/Instagram免費服務」、「向你展示更個性化的廣告」、「支持依靠廣告吸引客戶的企業」，其中「幫助Facebook/Instagram免費服務」被認為是Facebook日後可能會收費的暗示。

Facebook曾批蘋果損害開發商利益

蘋果的新私隱政策隨着iOS系統而更新，加入App追蹤控制項目與透明度功能，讓用戶自行決定是否容許電話應用程式追蹤自己的活動。Facebook行政總裁朱克伯格年初於發表財報時指，蘋果此舉對Facebook業務構成重大的威脅，質疑蘋果以保護私隱為由打壓競爭對手，Facebook更曾發表聲明提到：「蘋果正利用對App Store的控制權造成反壟斷，損害應用程式開發商和小企業的利益。」

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）其後在一場關於私隱保護視像會議上反擊朱克伯格言論，指演算法助長了虛假資訊和陰謀論，批評依賴針對性廣告的商業模式。這種商業模式實際上是社交傳媒的主要收入來源，庫克此言暗指Facebook等平台為了流量，收集過多的用戶的個人信息投放廣告。

蘋果年初表示，活躍蘋果裝置有16.5億部，其中逾10億是iPhones，有6.2億是付費用戶，同時表示會推出新的工具幫助廣告商。Alphabet子公司Google當時也稱會用其他方式繞過蘋果的彈出通知要求，包括停用蘋果提供的追蹤碼，從而避免要配合蘋果彈出警告。

印度《印度斯坦時報》／《蘋果》資料室

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