【自食其果】

印度昨有36.8萬人確診COVID-19病毒，連續第12天新增確診人數超過30萬，累計確診人數逼近2,000萬。印度陷入疫情危機，惟當局仍容許五個地區在周日舉行選舉，外界批評總理莫迪抗疫不力，將政治凌駕公眾安全，結果民眾的聲音反映在選票上，莫迪所屬的印度人民黨（BJP）在押重注的西孟加拉邦落敗，其他地區在野黨議席亦有所增加。

西孟加拉邦、阿薩姆邦、泰米爾納德邦、喀拉拉邦及中央直轄區本地治里舉行議會選舉。莫迪與內政部長沙阿事前無視專家對於第二波疫情爆發的警告，數十次到西孟加拉邦舉行大型集會拉票，目的就是爭取在這個從未由BJP掌權的邦勝出。

懶理專家 造勢引爆疫情

結果全印度基層大會黨（TMC）在西孟加拉邦292個舉行選舉的議席中，贏了213席，TMC黨主席班納吉（Mamata Banerjee）第三度出任該邦的首席部長。

BJP僅取得77席，但成為最大反對黨，亦較2016年的三席大幅增加。莫迪在Twitter發文祝賀班納吉，並稱中央會繼續支持西孟加拉政府滿足民眾的要求及應對疫情。

泰米爾納德邦及喀拉拉邦分別由德拉維達進步聯盟（DMK）及左派民主陣線（LDF）勝出。至於在阿薩姆邦，BJP則穩住在當地的勢力，本地治里亦由BJP的盟友勝出。

著名政治家傑拉特（Arati Jerath）表示，班納吉及其他地區領袖冒起，對莫迪來說是壞消息。阿育王大學（Ashoka University）政治科學助理教授希塔帕蒂（Vinay Sitapati）則預計，地區領袖等會在全國各地追擊莫迪。

莫迪政府以經濟為由抗拒實施全國性封城，早已受批評。衞生部門曾指，確診人數飆升與3至4月期間大型拉票活動、遊行及投票有關。

在西孟加拉邦，選舉在一個月內分八階段進行，反對派曾建議縮短選舉的程序，或以網上形式拉票，但遭執政黨控制的選舉委員會反對。專欄作家查圖維迪（Swati Chaturvedi）前天分析，BJP並非不能阻擋的勢力，直言中央處理第二波疫情手法、悲慘的氧氣短缺情況，會讓莫迪付上代價。

反穆斯林策略極具爭議

除疫情外，BJP極具爭議性的反穆斯林策略，亦限制BJP在穆斯林人口較多地區的表現。莫迪所屬的BJP以宗教取向吸納印度教選民，稱若不支持BJM，他們的宗教信念會面對危機。

有分析甚至認為莫迪及其政黨在2024年國會大選的表現亦會受挫。不過，卡內基國際和平基金會（CEIP）印度專家瓦伊什納夫（Milan Vaishnav）質疑三年太遠，選民在這段時間已有很多機會在地方選舉去表達對BJP的不滿，而過往數據顯示，印度選民在地方選舉與全國選舉的取向可以很不同。

路透社/美聯社/美國《紐約時報》/英國《衞報》