有團體指出，孟加拉、埃塞俄比亞等非洲國家，恐重現印度氧氣短缺的情況，促請各界立即採取行動。

不足1/5童獲所需份量

「救助兒童會」總監沃特金斯坦言，此危機是可預視的，非洲國家多年來已因氧氣短缺，令不少兒童死於肺炎，不足1/5兒童獲得所需的份量。不過，在疫情爆發後，人們都僅注視疫苗及檢測。即使氧氣價格便宜，在富裕國家很容易能獲得，但在其他地方卻供不應求。

在印度之前，巴西的瑪瑙斯曾出現類似情況，患者親屬懇求取得氧氣吊命。「每一次呼吸都重要聯盟」協調員格林萊德早在去年3月，已提及氧氣在疫情的重要性，即使在資源較豐富的意大利，在首波疫情亦曾出現將近短缺的情況。

她指出，全球衞生系統中存在一個「盲點」，是很少人有氧氣方面具有專業知識，但肺炎、瘧疾、敗血症、COVID-19等疾病亦需消耗大量氧氣。

有組織設立全球氧氣需求追蹤器，估計全世界需要2,740萬立方米的氧氣，才能使患者存活下來，滿足一年的需求將耗費62億美元（約483.6億港元）。英國前首相白高敦正游說七國集團（G7）成員國籌資600億美元（約4,680億港元），用於疫苗、檢測工具及氧氣等方面。

英國《衞報》