(北美通訊)加拿大政府自今年1月起,實施限制由新疆進口血汗商品,但當局無法透露相關措施的具體成效。加拿大《國家郵報》向當地6大知名服裝品牌包括Lululemon、Canada Goose、Roots、Joe Fresh、Aritzia和Hudson’s Bay,查詢有否使用新彊血汗工場的相關供應商,只有一半明確表明不會使用新疆棉。

其中,在中國擁有50家分店、並且不斷擴張的Lululemon不願回答相關問題;Canada Goose和Roots均表示,已要求供應商不可使用強迫勞動的產品。至於Joe Fresh、Aritzia和Hudson’s Bay則表明不會使用新疆棉,而Aritzia更是唯一一間加入抵制新疆棉的良好棉花發展協會(Better Cotton Initiative)的公司。

終止維吾爾地區強迫勞動聯盟(Coalition to End Forced Labor in the Uyghur Region)早前發起行動,要求服裝品牌避免購買在新疆或其他強迫維吾爾族勞動而生產的任何商品,但該聯盟代表沃勒(Lori Waller)表示,沒有加拿大服裝品牌願意簽署該約章,「單是要求供應商書面承諾產品不包含新疆棉是不足夠的,我們需要做更多工作去驗證。」

民間組織「維吾爾人權益倡導計劃」(Uyghur Rights Advocacy Project)執行董事托蒂(Mehmet Tohti)則坦言,許多公司都很害怕公開談論「新疆棉」話題,「它們透過強迫勞動,利用低成本生產來謀取暴利。」他警告,如果加拿大不跟隨美國步伐,全面禁止來自新彊的血汗商品進口,中國或以此作為棉花入口美國的漏洞。

被問到及限制由新疆進口的血汗商品成效時,加拿大全球事務部(GAC)和加拿大邊境服務局(CBSA)僅以官腔回覆《國家郵報》指,政府正着手處理問題。加拿大邊境服務局發言人高林(Jacqueline Callin)表示,「邊境官員不能單以肉眼判斷進口貨品的勞工標準,我們需要與所有公司研究、協調和努力才能建立可靠資料庫。」她又指,加拿大還有更多措施可以做,例如仿傚美國,全面禁止新疆棉花和蕃茄入口。

總部位於美國的工人權利協會(Workers Rights Consortium)成員基里奇斯(Penelope Kyritsis)認為,加拿大公司簽署任何抵制新疆血汗商品的行動之前,這些言論都是空口無憑,「我無法滿意地告訴你,它們的供應鏈中,沒有強迫維吾爾族勞動生產。」

