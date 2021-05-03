七大工業國集團（G7）成員國的外交部長周一雲集英國倫敦準備開會，是G7自疫情開始以來第一場面對面外長會議。東道主英國外相藍韜文（Dominic Raab）周一先與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，討論中國、俄羅斯、北韓等問題。

中國問題方面，藍韜文說，美英同意有必要捍衞價值，在氣候變化等國際問題上與中國會作。布林肯則說，美英會繼續堅定合作制止中國國內的打壓行為。他說，美英並非試圖圍堵或遏制中國，說「我們是嘗試捍衞以國際規則為基礎的秩序，這套秩序我們兩國苦心經營了幾十年」。他強調說：「不管是中國還是其他國家，一旦損害那套秩序，我們就會挺身捍衛。」

俄羅斯方面，布林肯說，如果俄羅斯選擇行事不顧後果並帶有挑釁性，美國會作出回應，「我們無意令局勢升級，我們寧願有更穩定更可預測的關係。如果俄羅斯往那方向走，我們也會。」

美英外長也談及北韓問題，布林肯希望北韓把握機會參與外交接觸，尋求達至朝鮮半島無核化的方法。他說會對北韓聽其言觀其行，至於北韓是否願意接觸就要由北韓決定了。

身為G7輪值主席國的英國，把這次會議視為重新確認西方影響力，以及處理疫情後復蘇、氣候變化、應對中國與俄羅斯等議題的一次機會。

這次外長會議將為美國總統拜登（Joe Biden）上任後第一次出訪計劃鋪路。美國在前總統特朗普（Donald Trump）任內與傳統盟友陷入多年紛爭，英國下月舉行G7峯會時，拜登將試圖恢復多邊合作。

除了加拿大、法國、德國、意大利、日本、美國、英國等G7成員國，英國本周也邀請澳洲、印度、南韓的部長出席會議。

路透社／中央社

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