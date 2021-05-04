澳洲傳媒周二披露，澳洲特種部隊「空降特勤隊」（SAS）時任指揮官芬德利（Adam Findlay）在去年4月一場秘密會議上，警告中國將是澳洲的重要威脅，且已對澳洲進行以政治手段為主的「灰色地帶作戰」，日後更「很有可能」演變成正式衝突，澳洲為此應加強在印太地區部署，並應培養網絡和太空作戰能力。

芬德利出席的會議屬閉門簡報會，報告澳洲軍方參謀官員對中國威脅的觀點，估計會上約有20名特種部隊成員。芬德利問在場人員：「你們認為誰是主要威脅？」在場者回答：「中國。」芬德利續指：「好吧，如果中國是威脅，那麼中國有多少特種部隊？你們應該知道中國有2.6萬名特種部隊。」

芬德利形容中國是澳洲在二戰後首個面對的同級敵人，又表示假如雙方衝突威脅成真，澳洲軍隊不只需要依賴傳統的海陸空軍能力，還需要利用網上和太空作戰。他同時提到，澳洲有需要加強在東南亞和西南太平洋的部署，並指中國正試圖利用澳洲在區內「缺席」的機會。

北京表面合作 實質干預情報貿易網絡

去年起澳洲與中國貿易關係惡化，並有澳洲多個政府部門及公共機構的電腦系統曾經被攻擊。芬德利形容澳洲面臨前所未見的外交形勢，警告中國表面聲稱與澳洲合作，但實質是進行「灰色地帶作戰」（grey zone warfare），即在避免軍事衝突的同時，以貿易、情報、網絡、干預政治等方式，試圖不動聲色地取得戰略效果。

芬德利形容，中國知道西方民主國家是主張和平，但亦明白一旦越界，便會遭到軍事報復，因此一直沒越過軍事紅線，而是集中火力進行「政治戰爭」。

澳洲防長達頓（Peter Dutton）上月底曾稱，澳洲「不能低估」中國為了台灣與其他國家發生軍事衝突的機會，又指澳洲正被網絡攻擊，內政部常務副部長佩祖洛（Mike Pezzullo）更稱「自由世界已聽到戰鼓」。不過工黨的前總理陸克文警告，近期自由黨政府的言論對國家安全毫無作用，更會激怒北京。

澳洲《悉尼先驅晨報》/中央社

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