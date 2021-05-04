蓋茨與梅琳達宣佈離婚，蓋茨的巨額財產如何分配成為焦點，暫未肯定二人是否已達成離婚協議。過往富豪界不乏天價離婚事件，當中以2019年亞馬遜創辦人兼全球首富貝索斯的離婚最轟動，他與元配麥肯齊數月後宣佈達成離婚協議，麥肯齊獲分當時市值358億美元（約2,780億港元）的亞馬遜股份。

貝索斯2019年初宣佈與結婚25年的麥肯齊離婚，當時他們共同持有約16%亞馬遜股權，二人同年4月達成協議，麥肯齊分得當中的4%，而她的身家亦隨亞馬遜股價上升而水漲船高。截至美股周一收市，《福布斯》估計她目前擁有598億美元（約4,644億港元）資產，是全球第21大富豪。

梅鐸史提芬永利打入「最貴五大」

至於其他全球的「最貴」離婚協議，相比之下已經較貝索斯的規模細小得多。撇除未有協議公佈的蓋茨和梅琳達，目前第二貴的離婚協議仍是1999年由美國藝術品收藏家威爾頓斯坦（Alec Wildenstein）與有「整容名媛」之稱的元配喬斯林（Jocelyn Wildenstein）達成，後者合共獲得38億美元（約295億港元）。

傳媒大亨梅鐸1999年與第二任妻子安娜（Anna Murdoch Mann）離婚，短短17天後即閃電迎娶華裔第三任妻子鄧文迪，震撼一時。而梅鐸與安娜的離婚協議價值也達17億美元（約132億港元），是歷來第三貴。

第四貴的離婚協議是F1賽車協會前行政總裁埃克爾斯通（Bernie Ecclestone）在2009年，與第二任妻子斯拉維卡（Slavica）達成的協議，男方同意支付12億美元（約93億港元）。

第五貴則是賭場大亨史提芬永利（Steve Wynn）與伊萊恩（Elaine Wynn）在2009年達成的協議，男方要支付10億美元（約78億港元），這也是二人的第二次離異。不過兩人的恩怨還沒結束，伊萊恩2016年曾入稟法院，爭奪永利股份，史提芬永利2018年在「#MeToo」醜聞下辭任永利總裁。

老虎活士亦賠58億

前高爾夫球一哥「老虎」活士（Tiger Woods）2009年爆出性醜聞，翌年與妻子艾蓮（Elin Nordegren）離婚，當年據傳活士支付的贍養費達7.5億美元（約58億港元），雖然未打入五大「最貴離婚」事件，但亦轟動一時。

美國有線新聞網絡/美國CNBC/《福布斯》

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