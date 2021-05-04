微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）周一宣佈結束27年婚姻，兩人1987年於微軟一場員工餐會認識，並在1994年結婚。梅琳達曾在一部紀錄片中透露，當年蓋茨在作出結婚的重要決定前，曾找來白板向她分析優點及缺點；而前年兩人慶祝25年銀婚時，仍有在Twitter情話綿綿指「在下一個25年繼續一同歡笑」，可惜兩年後就要分道揚鑣。

蓋茨於1975年創立微軟，在1987年以31歲之齡成為全球最年輕億萬富豪，同年在公司一場餐會認識梅琳達。兩人同坐一桌、毗鄰而坐，梅琳達對蓋茨的印象是「有趣、充滿活力」。梅琳達在德州達拉斯長大，畢業於杜克大學，專攻資訊科學和經濟學。

報道指兩人一開始約會時，對彼此並非很認真。蓋茨說：「她有其他男性朋友，我有微軟。」梅琳達則說：「我剛到微軟，有很多男同事……還在物色。」約會一年多之後，兩人面臨感情交叉點，蓋茨認為「只有兩種可能——不是分手，就是結婚」。

蓋茨在白板分析結婚優缺點

有情人終成眷屬，他們1994年結婚，梅琳達曾在紀錄片提到當年蓋茨「在白板上分析結婚優缺點」，才做出重要決定。兩人在夏威夷舉行婚禮，當年蓋茨38歲、梅琳達29歲。而在翌年蓋茨登上福布斯全球富豪榜第一寶座，並維持首富席位直到2009年，至2014年再次登上首富寶座並至2016年為止。

蓋茨與梅琳達婚後育有3名孩子，蓋茨描述兩人的關係為「平等伴侶」， 「她很像我，樂觀、對科學很感興趣。她比我更擅長和別人相處……更懂得社交」。

慶銀婚時仍情話綿綿

兩人在2019年慶祝銀婚時，仍有在Twitter情話綿綿。梅琳達分享兩夫婦一同大笑的黑白照片寫道：「周年快樂，@比爾蓋茨！一同25年並育有3個孩子後，我們仍然笑得燦爛」

蓋茨引用並回應太太的帖文時亦寫：「周年快樂，@梅琳達蓋茨。我已等不及在下一個25年繼續一同歡笑」。想不到兩人的婚姻，在兩年後卻已走到盡頭。

英國《每日郵報》／中央社／中通社

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