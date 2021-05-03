美國總統拜登難民接收政策搖擺不定，受到猛烈抨擊後，周一終於宣佈提高今年接收難民人數上限至62,500，比去年特朗普政府的1.5萬多3倍。

拜登在周一發聲明說：「這擦掉前政府所創的15,000歷史低位數字，該數字未能反映美國是歡迎並支援難民的國家。」

根據拜登簽署的備忘錄，62,500個名額的分配為：來自非洲22,000個、東亞6,000個、歐洲及中亞4,000個、拉丁美洲及加勒比海5,000個、南亞13,000個，未分配地區名額12,500個。

拜登準備在10月開始的新一個財政年度把配額增至12.5萬個。

不過，拜登對今個財年能否收到6.25萬難民有保留，對下個財年能否收到12.5萬個難民亦表懷疑，他說：「我們趕緊彌補過去4年的傷害，那需要時間，但工作已經展開。」

白宮官員說拜登現在希望無論如何擴大名額，以發出美國歡迎難民這一明確訊息，又承認早前的決定未能傳遞正確訊息。

拜登政府雖早已承諾增加今個財年難民接收數額至6.2萬個，但上月中「反口」，以需時重建難民接收計劃為由，決定把數額維持在前朝所定的1.5萬個，招致希望大舉吸納難民和非法移民的民主黨人不滿。

美國特朗普政府因應港版國安法生效，去年10月公佈的2021財政年度難民接納建議，將難民接收上限定為15,000，較前年少3,000人，但首次建議撥出特別收容名額，讓香港人以難民身份移居美國。香港所屬的新增組別名額為5,000個。

路透社／法新社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !