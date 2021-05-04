緬甸軍方在政變後持續打壓示威，並阻撓傳媒披露實況。上月在仰光寓所被安全部隊帶走的日本籍自由身記者北角裕樹，周一正式被軍方以製作「假新聞」為由起訴。另有報道指，有民居出現包裹炸彈，引發3次連環爆炸，炸死5人，包括一名反抗軍方的罷免議員和3名參與公民抗命的警員。

軍方在2月政變後修定有關製作「假新聞」的法律條文，北角裕樹一旦被判定罪成，將面臨3年監禁。日本大使館官員表示，現年45歲的北角裕樹健康正常，日方繼續要求緬方放人。

北角裕樹曾任職《日本經濟新聞》，被捕時在仰光經營媒體製作公司。2月26日採訪仰光反政變示威時，一度被防暴警察拘捕。在今次被捕前，北角裕樹再在facebook上載一段日緬佛僧在東京增上寺追悼緬甸示威死者的片段。

炸彈致5死 其中4人參與公民抗命

除了打壓一般民眾，軍方近期頻頻跟地方武裝勢力衝突，而民居受襲情況也較之前增加，亦有部分是針對政府官員和軍方設施的襲擊。

報道引述居民指，緬甸中南部勃固省西部的村落在當地傍晚五時，至少一個包裹炸彈在屋內首先爆炸，其後引發三次爆炸。有5名人被炸死，包括一名昂山素姬屬下政黨「全國民主聯盟」的前議員和3名警察，他們都參與公民抗命活動，其餘1名死者是平民。另外有一名反抗軍方的警察都受重傷，雙臂被炸斷，已送院救治。

路透社又指，至少兩間當地傳媒有報道爆炸事件，軍方未有回應。

路透社／共同社

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