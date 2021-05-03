（北美通訊）美國政府早前訂下減排目標，在2030年把國內溫室氣體排放，減少至2005年水平的一半。美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency、下稱EPA）今日宣佈新措施，擬立法規管用於雪櫃和冷氣機的人造製冷劑氫氟碳化物（hydrofluorocarbons），以對抗日益嚴峻的全球暖化危機。

環保局周一宣佈，將嚴格規管氫氟碳化物的生產和進口，局長列根（Michael S. Regan）表示，當局目標是在未來15年內，把全美氫氟碳化物的生產和進口量減少85%，「這一步對地球和我們的經濟都有好處，且有助推動美國在生產創新氣候產品的領導地位。」

環保局計劃在氫氟碳化物的生產和消費上，設立基線，按此來制定生產和進口上限。當局亦會為公司定下配額，以便在2022年和2023年間，繼續進口和生產氫氟碳化物，並同時建立執法系統。

在新規定下，隨着市場上的替代品增加，環保局對有關公司的補貼將逐漸減少，鼓勵淘汰氫氟碳化物，「美國製造商一直站在開發氫氟碳化物替代品的最前線，新規定將會令這些公司在國內外均獲得成功。」

人造製冷劑氫氟碳化物自1980年代起被廣泛使用，主要用於冷凍及空調設備，相對二氧化碳，氫氟碳化物對全球暖化造成的影響高出逾千倍。科學家估計，減少使用氫氟碳化物，對減排成效非常顯著，料本世紀中葉可以為全球溫度減低0.6度。

自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council）高級政略總監唐尼格（David Doniger）認為，如果要把全球暖化溫度控制在1.5度以內，單計氫氟碳化物就能造成0.5度的氣溫上升；因此，要確保全球平均溫度維持在相對安全水平，氫氟碳化物是不可忽視的關鍵。

美國環保局估計，在2020至2050年內，新規定能夠削減相當於47億噸二氧化碳的氫氟碳化物，等同美國電力部門三年的總排放量。到了本世紀中葉，更可為政府帶來2,839億美元環保方面收益。

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