澳洲在兩太平洋島國新設使領館

澳洲在馬紹爾群島（Marshall Islands）及法屬波利尼西亞（French Polynesia）新設的使領館周二啟用，報道指澳洲是加快行動應對中國在太平洋地區的影響力。

外長佩恩（Marise Payne）表示，澳洲駐馬紹爾群島的大使館以及澳洲駐法屬波利尼西亞的領事館，將加強雙方在海事保安、基建、氣候變化、公共衞生包括應對疫情等的合作。

佩恩與澳洲太平洋事務部長塞塞爾加（Zed Seselja）在聯合聲明中表示，為了區域繁榮和安全，致力持續與太平洋地區夥伴密切合作。

澳洲目前在太平洋地區有19間使領館，包括過去3年來在圖瓦魯（Tuvalu）、庫克群島（Cook Islands）、帛琉（Palau）和紐埃（Niue）新設的使領館。澳洲稱在這片區域設置的外交使領館比任何國家都多。

日本鹿兒島櫻島火山噴發

日本鹿兒島市櫻島南岳山頂火山口周二上午噴發，火山灰高度達1,700米，一架從東京成田機場飛往鹿兒島的捷星航空客機要改飛熊本。

報道指火山灰飄向東北方霧島市，除了因此改道的捷星航班，原定從鹿兒島出發的回程航班也停飛，共有298名旅客受影響。櫻島南岳山頂火山口在上月25日也曾噴發，當時火山灰達2,300米，火山碎屑流最遠噴達離火山口約1.8公里地方，創近10年來紀錄。

駐伊朗瑞士使館員工墮斃

伊朗國營學生通訊社報道，瑞士駐伊朗德克蘭使館一名高級員工，周二從居住的大廈墮下死亡。

女死是使館職級第二高的員工，住在大廈18樓。學生通訊社引述救援服務發言人指她是51歲，勞動通訊社（ILNA）則指她52歲。報道未有提及更多詳細資訊。

路透社／中央社

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