意大利政府前天宣佈斥資1,850萬歐元（約1.73億港元），在羅馬鬥獸場原來的競技場位置，鋪設可伸縮的木製地板，「讓遊客可代入角鬥士身份」，項目預計2023年完成。

讓遊客代入角鬥士

鬥獸場建於2000年前的古羅馬帝國弗拉維王朝時期，用作展開各類型格鬥。地下設有多間房間及隧道，讓鬥士與野獸等候出場，公元5世紀荒廢後競技場原有木地板流失，地板下建築遭泥土填平，到19世紀末被考古學家挖開泥土。現時遊客只能站在觀賞席遠瞰競技場，或難以想像古時格鬥的場面。

建築設計公司Milan Ingegneria就想到在競技場鋪設可伸縮的木製地板。地板由數千塊板條組成並附設軌道，板條可旋轉90度，像窗簾般可輕易收起或遮蓋，收起時為地下室帶來自然光，並展示內部建築，亦可在下雨時快速作遮蓋。

負責此項目的首席建築師米蘭指：「這項目能完全還原，若在30年、50年或100年後，政府有需要或想拆除地板，可回復至今日的面貌。」為避免提高地下室的溫度及濕度，當局將放置24部通風設備，在蓋上地板後的每30分鐘增加內部氣流。

文化部長弗朗西斯奇尼指，項目完成後可在競技場上開展文化活動，屆時表演者及遊客亦可以走到場中央，代入角鬥士的角色。羅馬鬥獸場為意大利最著名的景點，在疫情爆發前的2019年，每日有多達2.5萬名遊客。

美聯社/路透社/英國《泰晤士報》