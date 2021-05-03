萬眾矚目的手遊開發商Epic Games起訴蘋果公司壟斷案，昨日在加州奧克蘭的聯邦法庭開審，蘋果總裁庫克（Tim Cook）將會破天荒親自出庭作供。Epic指控蘋果將App Store打造成一個「圍牆花園」（walled garden），利用網絡保安為藉口，在這個封閉應用程式平台上徵收「蘋果稅」；蘋果反駁Epic只是想白吃白喝。

這宗官司源於去年8月，Epic在其《堡壘之夜》（Fortnite）的遊戲內，提供自家的付款方式，比App Store指定的內部支付系統更便宜，變相避開原本要給蘋果的30%佣金，觸發蘋果迅速將遊戲下架，Epic也隨即入稟起訴蘋果，指對方利用其廣受歡迎的手機iPhone壟斷自肥，扼殺競爭。

另控Google壓榨軟件開發商

蘋果則辯稱，iPhone的手遊也面臨巨大競爭，指全球有逾20億部智能手機不是使用其App Store，當中大部份是使用Google的Android系統。Epic已在另一宗官司中控告Google壓榨軟件開發商，因此首仗對戰蘋果具指標意義，若Epic獲判勝訴，將會顛覆價值逾1,000億美元（約7,800億港元）的手機程式市場。

利益攸關，蘋果一哥庫克和Epic總裁斯威尼（Tim Sweeney）均會上庭作證，試圖說服法官羅傑斯。這宗案件預計會進行三周聆訊，可是無論羅傑斯作出甚麼裁決，預期敗訴的一方將會提出上訴。今次審訊的亮點，除了有庫克出庭處女作證外，外界還可能一窺App Store過去從未曝光的財務狀況。

App Store被指利潤近八成

眾所周知，遭Epic指控涉及不公平競爭的App Store，是蘋果公司生金蛋的母雞，外界曾估計年收益或高達180億美元（約1,400億港元），但蘋果從未證實，只是反覆強調過去15年投資了1,000億美元在App Store上，當中有85%上架的手機程式是分文不收。

不過，彭博社引述Epic的專家證人巴恩斯（Ned Barnes）提交的報告顯示，App Store的營業利潤率在2018年和2019年，分別高達75%和78％，但蘋果反駁對方計漏了維護和把關成本，特別是每周要審批約10萬個應用程式的申請，平均有40%因為各種問題而不能上架。

除了美國本土，歐盟也正式指控蘋果利用App Store進行不公平競爭，打壓音樂串流商Spotify，以利提供同類服務的自家平台Apple Music。美聯社/ 彭博社