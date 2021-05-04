微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達周一宣佈結束27年婚姻，蓋茨目前是全球第四大富豪，他與梅琳達的財產分配成為焦點。兩人居住的華盛頓州規定，配偶結婚後新獲的財產應屬兩人共有，離婚時可以一人一半方式分配，但亦要視乎法庭判決又或取決於兩人是否有就財產分配達成共識。蓋茨與梅琳達向法院遞交的離婚協議稱，兩人正尋求分配共有資產，並指已就資產分配達成協議，不過未透露詳情。

全球第四富豪 次於貝索斯馬斯克

《福布斯》統計現時蓋茨的總財產約有1,305億美元（約1.02萬億港元），在全球排第四，三甲分別是亞馬遜創辦人貝索斯、Tesla創辦人馬斯克和LVMH集團總裁阿諾特（Bernard Arnault）。這次料是繼2019年貝索斯與妻子麥肯齊離婚後，第二單牽涉分身家金額最高的離婚。

蓋茨與梅琳達2000年以二人名義成立慈善基金，致力改善全球公共衞生和教育，並應對氣候變化，早前便撥出17.5億美元（約136億港元）協助研究COVID-19疫苗和療法，截至2019年底基金約持有433億美元（約3,363億港元）資產。

所住豪宅市值近10億港元

蓋茨與梅琳達在西雅圖市郊所住的6.6萬呎豪宅現時市值約1.25億美元（約9.7億港元），並在加州、佛羅里達州和懷俄明州共同持有物業，蓋茨還於美國18個州持有共24.2萬畝農地，近半位於路易斯安那州和阿肯色州。

兩人亦收藏不少藝術品，包括蓋茨1994年以3,000萬美元（約2.3億港元）投得的達文西作品《萊斯特手稿》、1998年以3,600萬美元（約2.8億港元）投得的油畫《迷失在大淺灘》（Lost On The Grand Banks）等，蓋茨甚至在豪宅設有私人圖書館，專門收藏畫作和藝術品。愛車的他亦收藏多輛汽車和最少5輛私人飛機，而他在西雅圖的豪宅更可容納30輛汽車。

財產大部份捐出 不留子女

蓋茨與梅琳達育有兩女一子，年齡介乎18至25歲，消息指3人只會各分得1,000萬美元（約7,800萬港元），並可分享物業等資產，其中佛州的大宅將分給長女珍妮弗（Jennifer Katharine Gates）。蓋茨早年已表明會向名下慈善基金捐出大部份遺產，而不是留給子女。

英國《每日郵報》/路透社/彭博社

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