美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二表示，商務部正敦促台積電等台灣企業優先滿足美國汽車業需求，以緩和短期晶片短缺困境。

雷蒙多在美洲學會／美洲協進會（Americas Society / Council of the Americas）活動中表示，長遠而言有必要增加投資，推動美國本土生產半導體，其他關鍵供應鏈也有必要回歸本土或遷移至盟邦，以減少倚賴外國供應商，尢其是中國供應商。

雷蒙多回答通用汽車（General Motors）主管提問時表示：「我們正努力看能不能讓台灣和台積電優先滿足我們汽車企業的需求，因為有許多美國工作岌岌可危，台積電在那裏是一家大公司。」他說：「就如我先前所說的，我們無日不在推動這件事情。」他又說：「我們真的要將供應鏈回歸本土」

總統拜登2月簽署行政命令，要各聯邦政部門對半導體晶片、大容量電池、稀土礦物、藥物進行百日檢討。

疫情加上其他因素導致晶片短缺，美國車廠遭殃，被迫減產。除了美國，多國官員都呼籲台灣協助紓解短缺荒。

台積電計劃未來三年投資1,000億美元（7,800億港元）擴充晶片產能，沒說明投資在何地，但台積電去年說計劃斥資120億美元（936億港元）在亞利桑那州設廠。

台積電董事長劉德音日前接受哥倫比亞公司「60分鐘時事雜誌」（60 Minutes）訪問，說希望6月底可以趕上車廠客戶的最低要求，但警告指晶片荒短缺短期內難結束，又指供應鏈有時差，尤其是汽車晶片供應鏈長而複雜，供應需時7至8個月，意味短缺可能要今年底或明年初方可舒緩。

路透社／法新社

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