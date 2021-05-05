在封城及防疫措施下，法國巴黎的咖啡室、酒吧和博物館被逼關閉，導致市內一廁難求，民眾只能在仍然開放的廁所外排隊，不少男士索性躲在樹後或牆角就地解決，變相市面更加烏煙瘴氣。

任職出版助手的女士梅迪（Charlotte Le Merdy）說：「這真的很複雜，尤其對女性而言，因為總是要排隊和沒有太多廁所。」有民眾甚至在街上偏僻的位置就地解決，這導致市內骯髒不堪，民眾紛紛在社交網投訴。

活動組織者謝夫勒（Romain Chevreux）說：「我或許不應說出來，但你嘗試去偏僻的地方，可能是灌木叢。這有點複雜，尤其很多廁所用不到，所以你要這樣做。」共和廣場附近的清潔工盧克（Luc）也確認：「人們隨地解決——你見到街道很髒，沒有衞生可言。」

雖然巴黎市內設有435個自動清潔的廁所，但去年因封城關係導致使用率大減20%，而公園和花園場地亦有50個直立式小便池和約300個洗手間，但數量始終不夠，而且環境極為惡劣。的士司機薩巴（Elie Sabaa）說：「90%時間我會回家，因為這是唯一清潔的地方。這浪費很多時間。」

法新社

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