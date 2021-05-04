（北美通訊）加州迪士尼樂園停業超過一年後，上周五終於重新開放，卻馬上接到投訴。投訴原因並非防疫措施不足，而是在新園區設施「Snow White’s Enchanted Wish」內，重現王子親吻白雪公主一幕，惹來三藩市新聞網站「SF Gate」記者投訴指，王子沒有得到公主允許而親吻對方是「教壞細路」。

為增加園區吸引力，加州迪士尼樂園在閉園期間，翻新白雪公主園區，加入新的音效和視覺效果，重新呈現白雪公主故事場景，並以王子親吻白雪公主作結尾。

這經典一幕惹來「SF Gate」旅遊版記者Katie Dowd和Julie Tremaine不滿。她們在文中批評，有關畫面不怡當，因為王子在未經白雪公主許可下，趁其昏迷而親吻她，不是真愛表現，「我們不是都已經同意，一些早期的迪士尼電影內容不恰當嗎？我們不是都在教導孩子，要在雙方同意才可以親吻別人嗎？」

她批評，「很難理解迪士尼樂園在2021年，仍然把男性可以這些對待女性的守舊想法，加入園內，特別是公司已經移除了Jungle Cruise和Splash Mountain這些有問題場景」。她希望迪士尼為白雪公主園區，設計一個符合劇情需要、但不會引起問題的結尾。文章續指，排除這些問題，新的白雪公主園區結尾仍然相當美麗，「只要你把它當作童話故事，而不是人生的一課」。

迪士尼樂園沒有就該報道作回應。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）