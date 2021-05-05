緬甸「全國團結政府」（NUG）周三宣佈，組建「人民國防軍」，以保護支持者免受軍警暴力攻擊。

NUG在聲明中表示，組建「人民國防軍」是建立聯邦軍隊的第一步，旨在「在國安範疇進行有效改革，終止長達70年的內戰」，亦會應對「軍政府軍事攻擊和暴力鎮壓人民」的行動。但NUG未有提供有關「人民國防軍」的進一步詳情，軍政府發言人亦未有作出評論。

NUG上月由多名前國會議員組成，承諾會結束暴力、恢復民主及建立「聯邦民主聯盟」。自軍隊於2月1日發動政變奪權後，全國各地都有大批民眾上街抗議活動，軍警暴力鎮壓示威者，導致數百人死亡。

美國有線新聞網（CNN）報道，不少公民抗命運動（Civil Disobedience Movement）的成員，自2月1日的軍事政變以來，就走進當地的森林接受軍事訓練，以抵抗軍政府，他們包括醫護人員、教師、工程師及工廠工人等。克倫民族進步黨（KNPP）表示，他們所知的是民眾自行走入森林接受武裝組織的訓練，與全國團結政府無關。

路透社

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