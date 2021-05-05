英國菲臘親王在上月9日離世，享年99歲。英國《每日電訊報》昨天取得菲臘親王的死亡證，上面註明的死因是「壽終正寢」（Died of old age），並沒有列入其他疾病原因，包括令他今年入院多時的心臟疾病。

菲臘親王上月辭世後，白金漢宮當時對外公佈指他安詳逝世。其私人秘書4月13日替他辦理死亡登記，死亡證由皇室醫生團隊的首席醫生托馬斯（Huw Thomas）簽發，死因是壽終正寢。報道指，可列為此項的條件包括死者年過80歲，而簽發死亡證的醫生須已經治理當事人一段長時間，能夠觀察到對方逐步衰老。

雖然菲臘親王在離世前數周曾因心臟疾病入院接受手術與觀察，但死亡證上沒有列出任何疾病或傷勢是跟死亡直接有關。

死亡證上也列出菲臘親王的血統，註明他是「希臘與丹麥王子，曾經名為蒙巴頓（Philip Mountbatten）」；職業一欄填寫「海軍軍官」，這亦是菲臘親王最為自豪的身分之一，其次則填上「君主伊利沙伯女皇陛下的丈夫」。

英國《每日電訊報》／中央社

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