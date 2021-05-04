Facebook獨立監督委員會就封殺美國前總統特朗普的措施作裁決前夕，他的新通訊平台啟航，讓他能夠再通過互聯網與追隨者直接溝通。

名為《From the Desk of Donald J. Trump》的平台，似由前選舉經理帕斯卡爾（Brad Parscale）創立的公司Campaign Nucleus支援，讓特朗普可以上傳留言、圖片和影片，但沒有讓網民「回覆」的功能。霍士新聞引述消息人士說，平台僅容許特朗普「單向溝通」。

本月6日特朗普支持者衝擊國會期間，仍然在任的特朗普在社交網站發片要求支持者回家，但同時聲稱大選舞弊，又說「我們愛你們，你們很特別，我們了解你們的感受」。影片遭fb、Twitter、YouTube刪除，該三大平台其後決定無限期暫停其賬戶。

fb獨立監督委員會，周三將就封殺令作出裁決，以決定維持還是撤銷禁令，並可能向fb提出建議。委員會的功能猶如最高法院，為敏感事項作決定，不會參與訂立規條。小組成員背景十分廣泛，包括來自全球各地的法學家、政策專家、記者等。

專家指委員會的裁決將立下足以影響全球的先例。

法新社／美國霍士新聞／美國《紐約郵報》

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