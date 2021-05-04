全球最富有的夫妻檔兼慈善家蓋茨（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda French Gates）宣佈，「經過深思熟慮和努力挽救」後，共同決定結束27年婚姻，但強調會繼續合作營運兩人創立的非牟利基金會。消息震撼慈善界，分析認為梅琳達在分家後或會另起爐灶專注女性議題，蓋茨夫婦基金會長遠發展或會有影響。

65歲的蓋茨與56歲的梅琳達前日在各自的Twitter賬戶發放簡短的共同聲明。聲明說：「經過深思熟慮和努力挽救，我們決定結束這段婚姻。這27年來，我們養育了三個優秀的孩子，並且建立了一個基金會，在世界各地促成人們過上健康、充實的生活。」

27年婚姻「破裂無可挽救」

「我們對這使命的信念未變，亦將繼續共同致力於基金會的工作。但我們不再相信維持夫妻關係可讓我們在人生下個階段一起成長。」聲明未提到離婚細節，只促請外界尊重他們和家人空間和私隱。

據悉，兩人向華盛頓州西雅圖金縣最高法院提交的「解除婚姻」呈請，表明婚姻「破裂已無可挽救」，並已就分配財產達成協議，惟細節未有公開。呈請亦表明兩人無未成年子女。蓋茨家三女兒早前剛滿18歲。長女珍妮弗在父母離異消息曝光後在Instagram貼文稱，「這段時間對全家人是考驗……我仍在學習如何應對」，感激外界支持和給予空間。

共同創立微軟公司成為全球首富多年的蓋茨，如今在福布斯全球富豪榜排第四，彭博社統計其身家達1,458億美元（約11,372億港元），與太太是全球最有錢夫妻檔。兩人在2000年成立「比爾與梅琳達蓋茨基金會」，是美國最大、世界上數一數二的私有慈善組織，前年底資產淨值達433億美元（約3,377.4億港元）。

蓋茨和梅琳達此前曾發起運動，號召富豪將逾半個人財產捐出，「股神」畢菲特等多人響應。如今兩人分道揚鑣，捐家產的安排如何受影響受注目，基金會在美國與全球約1,600名員工尤其關注。

基金會前日就發聲明，強調蓋茨與梅琳達會繼續擔任基金會共同主席兼受託人，「他們會繼續攜手合作，塑造及批核基金會的策略、推動基金會關注的議題，以及設定組織的大方向」。基金會總裁蘇茲曼（Mark Suzman）亦向職員發電郵派定心丸，強調蓋茨與梅琳達「向我保證會繼續致力服務於這個他們花了20年努力建立的基金會。」

妻單飛料專注女性議題

有分析認為，蓋茨夫婦離婚如何影響基金會與慈善界，現在言之尚早。「慈善事業內幕」網站創辦人卡拉漢（David Callahan）認為，梅琳達向來關注婦女議題，單飛後或投放更多資源，不難想像「兩人繼續合作搞基金會之餘，另外亦各自發展獨立慈善事業」。「假如梅琳達用分配到的財產，自行創立基金會，規模多半是美國境內數一數二」，對慈善界會帶來舉足輕重的影響。

美聯社/路透社/法新社／美國《紐約時報》

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