香港政府及新加坡宣佈本月22日起實施「航空旅遊氣泡」，旅遊氣泡啟動的首兩星期來往香港與新加坡機位已經爆滿。不過，新加坡的本地確診病例在過去一星期持續增加，更有不少屬變種病毒，其中逾10宗為印度「雙變種」病毒個案。獅城當局隨即宣佈收緊防疫措施，延長高風險地區入境旅客的居家隔離時間至21天，並限制工作場所及公眾場所人數等。

新加坡聯合領導跨部門工作小組周三（5日）舉行5天內第二次記者會，公佈當地的陳篤生醫院感染群組再多5人受感染，累計增至40人確診，當中5人感染印度變種病毒（B.1.617.2），是住在院內9D病房的3名病人、在該病房工作的醫生和護士。醫院已於周二（4日）起停收新症。

衞生部醫藥服務總監麥錫威表示，另有兩人也感染印度B16172病毒株，分別是一名38歲移民局男職員和大士南的社區護理設施越籍清潔女工，屬於2個不同感染群組。目前判斷3個感染群組之間沒有關聯。此外，還有3人感染同樣屬印度變種的B.1.617.1病毒株。

限聚令收緊至5人 戶外活動亦不多於30人

當局為阻止病毒在本地擴散，推出新一輪防疫措施。所有從高風險國家或地區入境的旅客，須於指定設施居家隔離，時間由原本的14天延長至21天。除了澳洲、汶萊、新西蘭、中國大陸及港澳台地區，其他國家或地區均列作高風險。

根據新限制，工作場所辦公人數由75%收緊至50%，社交聚會人數由8人縮減至5人，每個家庭每天只能接待5人。婚禮、喪禮和宗教集會設有人數上限，如果超過指定人數，需進行病毒檢測。現場表演和戲院上數亦由現時的750人減少至250人，若出席人數超過100人亦需進行檢測。

室內健身中心將暫時關閉，戶外健身活動與課程仍可繼續舉辦，但參與人數不可超過30人，同時也必須分成5人一組，組間必須保持3米距離。博物館、公共圖書館及景點的接待人數只能達到一半。

新加坡《聯合早報》／美國財經頻道CNBC／中央社

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