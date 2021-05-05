全球最富有的夫妻檔兼慈善家蓋茨（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda French Gates）宣佈離婚。外界除了關注財產分配問題，亦好奇二人選擇分開的原因。有媒體翻查蓋茨昔日的訪問，發現蓋茨除了妻子梅琳達以外，還有一名紅顏知己，就是前女友溫布萊德（Ann Winblad）。蓋茨直言跟梅琳達有所協議，讓他每年有一個周末長假跟溫布萊德共聚，甚至在向梅琳達求婚前，他也先尋求溫布萊德同意。

溫布萊德現年70歲、已婚，她在1984年一場電腦會議上認識比她細5歲的蓋茨，之後拍拖。雖然兩人分隔兩地，仍展開「虛擬約會」，約定同一時間看同一部電影，還一邊用手提電話聊天。她又說服蓋茨在一段時間食素。兩人拍拖3年後，到1987年分手，同年蓋茨遇上梅琳達。

舊情人每年共聚 討論生物科技

蓋茨跟溫布萊德分手後仍保持朋友關係，蓋茨1997年接受《時代》雜誌訪問時，甚至表示：「當我考慮與梅琳達結婚，我打電話給溫布萊德和請求她的同意」。蓋茨婚後更與梅琳達訂下協議，同意讓蓋茨每年春天到溫布萊德位於北卡羅來納州的海灘小屋，度周末長假，每年春天共乘沙灘小汽車，玩滑翔傘和到沙灘散步。

蓋茨在當年訪問中提到：「我們去打迷你高爾夫球，同時討論生物科技。」溫布萊德則表示︰「我們會分享對世界和自己的想法。作為擁有重大成就的年輕人，我們驚歎我們在一個鮮為人知的產業邊緣展開一場偉大冒險，並讓我們降落在驚人宇宙的中心。」

該次訪問更披露，溫布萊德曾向蓋茨表示，他跟梅琳達很登對，「因為她有智慧方面的耐力」。而蓋茨亦曾在1999年投資溫布萊德的公司。

英國《每日郵報》

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