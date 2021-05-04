冰封三尺，非一日之寒，蓋茨與梅琳達的婚姻以離異告終，《紐約時報》引述知情人士報道，兩人近年關係持續緊張，早已多次陷入分手的邊緣，工作狂的蓋茨在去年分別辭去微軟和巴郡董事會的職務，便是想騰出更多時間挽救這段關係，可惜不成功。

兩人確實有過不少的美好時光。1987年，梅琳達加盟微軟當產品經理，跟蓋茨互有好感，蓋茨認為「她跟我很相似，樂觀且熱衷於科學，比我更懂得待人接物」；梅琳達則覺得方「有趣和活力充沛」。不久，蓋茨追求梅琳達，可是首次出擊卻慘食檸檬，梅琳達當場拒絕他提出在兩周後約會的建議。

原來梅琳達是欲擒故縱，她說：「我認為這不夠即興，找過接近的日子再約吧！」蓋茨當然懂得這言外之意，兩小時後再接再厲，約女方當晚外出，他問：「這樣你認為夠即興嗎？」雙方起初都覺得這種友達以上，戀人未滿的曖昧輕鬆舒服，一天要工作16小時的蓋茨說：「她當時有其他男性朋友，而我也有微軟。」梅琳達則坦承：「我剛到微軟時，那兒有很多男生......可以繼續物色。」

白板寫結婚好壞難決

不過，當關係去到某個階段時，壓力便隨之而來，蓋茨憶述曾身處感情十字路口，「當大家都在乎對方時，結局只有兩個可能：要麼分手，不然便要結婚。」梅琳達也表示：「他清楚不是我的問題，而是問『我（蓋茨）能否平衡工作與家庭生活？』」她笑言在某日見對方在「一塊白板上寫滿了結婚的好處和壞處。」蓋茨不諱言：「我對婚姻是非常認真的。」

1994年，兩人在夏威夷共諧連理，其後孩子出世，梅琳達退出微軟照顧家庭，但不時會為家務和接送孩子上學與蓋茨有齟齬。2000年，他們共同創立聯名慈善基金會，最初蓋茨還在微軟全職工作時，基金會幾乎由梅琳達一手主理， 主張兩性平等的她也開始想走出丈夫的影子。

2012年，梅琳達要求由她撰寫慈善基金會的年度通訊，覺得內容好應該有她的聲音，但受到蓋茨反對，「那時大家都想殺死對方，我有一刻覺得『好吧！就此結束這段婚姻！』」結果，蓋茨妥協了，翌年的年度通訊雖然仍由他撰寫，但加插了梅琳達提供的一段。2014年，年度通訊正式由兩人聯署。

《紐約時報》/ 《今日美國報》