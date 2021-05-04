（北美通訊）因擔心血栓風險，加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Council on Immunization、下稱NACI）建議，如非必要，居民應接種以mRNA研發的疫苗，即輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗；這項建議與加拿大政府一直以來，呼籲民眾盡快接種首劑疫苗的策略出現抵觸。

NACI副主席迪克斯（Shelley Deeks）強調，當局「一直都是首選建議接種mRNA疫苗。」她續說，mRNA疫苗已被證實抗疫成效良好，且不會出現血栓風險；因此，當局建議如非必要，民眾可以等待接種mRNA疫苗，即輝瑞或莫德納疫苗。

至於由楊森製藥（Janssen）生產的強生（Johnson & Johnson’s）疫苗，或阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，當局則維持原來的建議，即有機會出現血栓風險，只建議在30歲或以上成人接種。

目前，美國已接種超過800萬劑強生疫苗，接到17宗血栓個案；加拿大則接種超過200萬劑阿斯利康疫苗，出現7宗血栓個案，其中一人死亡。

麥克馬斯特大學（McMaster University）傳染病專家查格拉醫生（Dr. Zain Chagla）指，他理解當局的建議，但認為在大多數疫情嚴重的地區，民眾盡快接種首劑疫苗，才是合理選擇，「加拿大人接種疫苗速度越慢，封城時間越長，醫療系統壓力相對增加。」他指，假如居民繼續染疫，將增加醫療設備負擔，最終牽連整個社會。

加拿大副首席衞生官尼奧（Howard Njoo）則說，「所有在加拿大獲批的四種疫苗，包括強生疫苗，均已通過測試，證明能夠預防嚴重後果，如嚴重疾病和死亡。」他又指出，加拿大政府一直與美國緊密合作，從製造商取得更多疫苗的資料，以確保其安全性。

事實上，由於阿斯利康和強生疫苗供應短缺，加拿大市面上絕大部份疫苗，只有輝瑞或莫德納。目前，加拿大每周由藥廠接收200萬劑輝瑞疫苗，下周再接收另外100萬劑莫德納疫苗。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）