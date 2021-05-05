中國漁船縱橫全球大小海域，位於黃海的南韓白翎島亦難倖免。大批中國漁船近期在白翎島周邊水域捕撈，令本已擔心北韓威脅的島上居民再添憂，他們都希望總統文在寅能夠對中國漁船採取更強硬的制止手段。南韓退役將領認為，中國種種舉動反映其擔心被美國封鎖，因而與美國盟友爭奪在黃海的控制權。

白翎島上約5000名居民除了擔心北韓炮擊，近日還要警惕鄰近中國漁船。有白翎島漁民透露，附近有十幾艘中國漁船聚集，並預料在「數星期後螃蟹季節到臨，該海域將充滿中國漁船」。有人坦言希望總統文在寅有更多行動回應，63歲居民林文載稱︰「軍隊和海岸警衞隊應打擊這些中國漁船，要把他們擋出去。」

中國出動「漁船攻勢」並非新鮮事，今年3月派數百以計漁船到南海的牛軛礁，宣稱擁有牛軛礁主權的菲律賓則提出外交抗議，但立場反覆不定，未對中方構成真正壓力。

南韓目前正計劃在白翎島和南邊的黃海島嶼黑山島建造機場，供民航客機和軍用戰機使用。有居民直言機場可讓他們感到更安全，但仍希望首爾政府能做更多工作來震懾中國。

中國活動增 北京憂美軍實施近岸封鎖

中國在台海、東海和南海等爭議水域的活動備受注視的同時，中國漁船近期在黃海的活動也增加。報道指，這反映北京擔心美軍可能在離其海岸更近的地方實施封鎖。

南韓退役陸軍將領、國會國防委員會議員申元植表示，中國去年12月派出一艘巡邏艦進入距離白翎島約40公里的緩衝區，南韓海軍亦派出戰艦應對。而且中國航母遼寧號和山東號去年在該海域海上演習約20次，反潛演習則約10次。申元植認為：「中國想把這片海域變成緩衝區，以擴展海上影響力，並確保其艦隊向南退出的路徑，而南韓阻礙它實現此目標。」他指出，中國最終目的是完全控制黃海，禁止美國在黃海的海上活動。

清華卡內基全球政策中心高級研究員趙彤指出，中國在西太平洋目標是阻止美國及其盟友在涉及國家核心利益的地區發揮力量，「這要求解放軍優先考慮其海軍力量現代化，並取得海上控制能力」。

彭博社

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